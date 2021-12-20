新立法会选举结果是「建制派治港」 评论忧与港府过于配合 成一言堂

在北京加强管控下的新香港立法会选举，虽有十数名非建制派人士获「开绿灯」得以成为候选人，但结果却是地区直选全由建制派人士当选的「清一色」结局，只有被民主党要求退党后组成新思维的狄志远循功能组别的社会福利界胜出，成为九十名新一届议员中的惟一非建制派。中文大学政治学者蔡子强形容，北京官员所说的选举「五光十色」，只能在「入闸」参选时出现，结果却是几乎「清一色」，忧虑将来的立法会与港府过于配合，未能起制衡作用。

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新当选的九十名立法会议员在今(20日)天中午前陆续产生，三大板块中以地区直选最受关注。经点票后，直选二十席全由建制派高票夺得，被归类为「非建制派」的前民主派或自称民主派人士全部落败，得票率只有该区投票选民的2.9%至13.6%不等，包括政坛老将的前议员冯检基和黄成智。当中，参选新界西北的黄俊琅、新界北的曾丽文和九龙东的陈进雄及胡健华，更因所得选票不足3%而被港府没收选举按金；至于被视为最有力挑战建制派的港岛东候选人潘焯鸿，亦只得1.4万票，得票率为11.2%，远低于同区的工联会吴秋北(6.45万票)和民建联梁熙(2.68万票)为低。

一般认为，非建制派候选人得票率之低，反映他们不能说服或感召民主派支持者出来投票，但挟铁路工程吹哨人身分参选的潘焯鸿表示，今次选举投票率低、政府宣传不足、选举制度自身不足，以及政府在选举日推行免费乘车的措施，均是他落败的原因。以「最高得票率落败」的冯检基承认，对选举结果感到失望，在「非建制派」全军覆没的情况下，来届议会将是「一言堂」，完全打破过去立法会有多元声音的历史。至于派出两名候选人均告败北的民主思路，其召集人汤家骅表示，低估了建制派票源的实力，亦反映香港的两极政治需要更长时间去改变，坚信「第三路线」并非行不通，会继续按「第三路线」工作及宣传。 功能组别方面，参选的非建制派候选人，只有声称走「第三路线」的新思维主席狄志远，以1400票击败朱丽玲(872票)和叶湛溪(196票)胜出，成为新一届立法会中的惟一非建制派议员。他在当选后表示，不认为个人在议会的角色卑微，即使「1对89」亦没所谓，会坚持争取特首和立法会「双普选」，并以民意为本去监察政府，但亦乐意与建制派及政府在民生议题上合作。 他期望以四年时间说服非建制派支持者去支持非建制派阵营，在狭缝中争取民主。 此外，十名立法会议员均成功连任，但自由党党魁钟国斌和香港经济民生联盟的张华峰分别在「纺织及制衣界」和「金融服务界」败选，不敌工业总会副主席陈祖恒和证券业协会副主席李惟宏。

在立法会拥有四十席的选举委员会，多名议员成功循此组别出线，当中，梁美芬以1348票成为此界别的票后，而最低票胜出的，则是获得970票的前选委林智远。其他名人如科技大学（广州）副校长吴宏伟、前港府新闻统筹专员冯炜

光、投资推广署前署长卢维思及兰桂坊主席盛智文均告名落孙山。

以政党划分，在民主派退出的情况下，各建制党派在议席方面均有进帐，民建联成为大赢家，议席增加六席至19席；工联会议席亦有两席进帐，增至8席，成为第二大党；其次是拥有7席的经民联、新民党5席；自由党则维持4席。结果显示，有淡化政党角色效果的新立法会选举，并未能一下子摆脱政党的选举能力。

在选前，全国侨联副主席卢文端曾经表示，港澳办主任夏宝龙期望选举不搞「清一色」，要「五光十色」，故此选举结果可说是「建制全胜即是输」，据此，中大政治与行政学系高级讲师蔡子强明言，选举结果几乎「清一色」，相信并非北京所愿看见。他又说，北京过往指立法会过于抗争，来届的问题可能是过于配合政府。