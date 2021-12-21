中国白皮书：香港民主 北京说了算 照搬西方是错误

中国就香港的民主发展发表白皮书，指刚结束的立法会选举为实现行政长官和立法会「双普选」这「目标」创造了有利条件，但没有提及达致这目标的时间表和路线图，只是强调，香港须实行有其特色的民主，而发展什么样的民主，北京的中央政府拥有「主导权和决定权」。但有学者批评白皮书的部分内容与历史基本表述不符。

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中国国务院新闻办公室在新香港立法会选举结果公布尔日发表《「一国两制」下香港的民主发展》白皮书，是中国政府时隔七年半后就香港发表第二份白皮书。国务院2014年在港人争取特首普选方案时发表第一份有关一国两制在香港落实的白皮书，首次提出北京「中央拥有对香港特别行政区的全面管治权」，对香港的高度自治权具监督权力，特首人选「必须爱国爱港」，特首与立法会普选制度都要「符合国家安全及利益」，并须防范和遏制香港极少数人勾结外部势力破坏「一国两制」。

在昨(19日)早发表的这份2.6万多字的香港民主发展白皮书，作用相似，它首先批评英国管治下的香港没有民主，在香港回归后，中国政府如何为香港民主作出努力，但三次透过人大常委会藉解释基本法(俗称释法)和通过决议所作「努力」却被一些「反中乱港」人士勾结外国势力「漫天要价」地破坏了，指责这些势力是阻碍香港民主向前发展的罪魁祸首。不过，白皮书所说的「三次努力」当年均被民主派批评为打压香港民主向双普选迈进的举措，有违基本法。

根据白皮书，中国的「第一次努力」是在2004年批准对特首和立法会产生办法作出修改，但实际情况是中国把修订特首选举的程序，新增两道，即事先须得人大常委批准，才可开启基本法内订定的香港三道程序，而即使通过香港所有程序，仍须得人大常委会确定，即由原来的「三部曲」加至「五部曲」，民主派反对，人大常委会同年通过决议，表明2007年的特首选举「不实行普选」，并把立法会的功能和直选议席固定在各占一半的比例，被指违反基本法中「循序渐进」发展的规定。至于中国所指的「第二次努力」，是为香港「可」在2017年实现特首普选，其后并扩大了选举特首的选举委员会人数和立法会议席，但这目标在实现前，因2014年的人大常委会「8.31」议决而叫停。白皮书称这议决为「第三次努力」，为实现特首普选订家路线图，但该议决其实是为特首候选人的产生方法和人数划定框框，被指北京实质操控了选举，民主派反对，结果因建制派议员要等待病中的刘皇发议员一起投支持票时错过了投票，结果议案被否决，2017年的普选最终没有落实。

须走具香港特色的民主发展道路 愿与各国分享改革红利

白皮书接着否定香港过去争取的民主，指争取西方式民主属错误模式，重申「一国两制」下的香港，是一种地方政治体制，不能照搬西方那种国家式的民主政制，必须探索具「香港特色的民主发展道路」，而「完善」后的选举制度「既发展选举民主，又加强协商民主；既维护了政权安全，又有利于提高治理效能」；已为香港民主长远健康发展打下了坚实基础，为实现「双普选」目标创造了有利条件，「中央将继续完善符合香港实际情况的民主制度，为最终实现双普选的目标而努力」。

白皮书续称，要发长民主，香港须有清晰思路，就是坚持「一国」意识和底线，「『一国』底线越牢，『两制』空间越大」；其次是坚持中央全面管治权与香港特区的高度自治权相统一，不能排斥和对抗中央政府的权力；主旨是要坚持由北京的中央政府主导和决定香港的民主制度。

在白皮书中的描述，民主是一种手段，用作「推动经济发展，增进港人福祉」，白皮书称，「只有能够不断增进民众福祉的民主才是好民主。损害经济民生的民主不是好民主」。中央政府坚定不移推动香港民主发展的「根本目的」，就是为了通过建构、实践符合香港实际的民主制度，更好地促进香港经济高质量发展，不断改善民生，增进港人福祉。其间，「中国政府愿意与各国共享香港国际金融经贸平台，分享中国改革开放带来的红利」。

香港浸会大学政治及国际关系学系副教授陈家洛批评白皮书不尊重事实和逃避香港未能落实普选的责你。他指出，基本法订明香港最快2007和08年「双普选」，但北京以人大决定拖延，白皮书却把未实现双普选的责任推在港人身上。此外，在英国于1997年把香港交回中国前，中国一直警告英国不要借民主进程将香港变成新加坡，白皮书现时却反指英方不允香港有民主，是对历史基本表述不尊重。他反问，自由竞争和广泛参与都是叱主的重要标准，当选举制度关卡重重、层层筛选，港人怎会接受？

基本法委员会副主任章惠珠今(21日)早在电台节目中表示，中国国务院是因应立法会选举而发布《一国两制下香港的民主发展》白皮书，因为北京早已料到国际社会将批评选举，因此便罗列历史，说明事实。她相信，只要成功落实爱国者治港原则，「双普选」就会随之而来。不过，同属建制的中国港澳研究会副会长刘兆佳则认为，白皮书是北京政府因应美国及西方盟友对香港民主恶意批评的反击，并肯定中国、香港政治制度及民主的优越性及合适性。

港府方面，上至特首，下至政务司长李家超、公务员事务局长聂德权、财经事务及库务局长许正宇、创新及科技局长薛永恒等均欢迎白皮书。特首林郑月娥更相信，普选特首的目标，未必需要很长时间便会实现。