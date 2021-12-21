中国移动计划回归上海A股上市 筹资68亿欧元

在被美国特朗普政府逐出华尔街近一年后，中国电信运营商中国移动计划在上海证券交易上市，筹资68亿欧元，这将是中国逾十年来规模最大的一项股权融资。

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在中美关系持续紧张的背景下，美国前总统特朗普在离任前发布一项行政命令，禁止美国人投资涉嫌与中国军事、情报和安全服务有合作的公司。按照该行政令，纽约证券交易所在去年一月份，对被列入投资黑名单的三家公司：中国移动、中国联通（香港）和中国电信进行了退市处理。

按用户数计算，中国移动是世界上最大的移动通信运营商。在被纽交所摘牌后，该公司一直在考虑回归上海A股本土上市。在做出决定之前，中国移动等三家中国电信运营公司针对被纽交所摘牌的交涉失败。

中国移动周二宣布，计划以每股57.58元（8欧元）的价格在上海上市，公开发行A股数量不超过8.457亿股，融资规模约68亿欧元，据此计算，中国移动有望成为中国大陆逾十年来最大的一次IPO。

这一融资数额远远高于市场到目前为止所设想的44亿欧元规模。

中国移动没有说明上市的具体日期。

法新社指，在中美关系紧张的背景下，北京官方正鼓励中国公司退出国外金融市场，优先选择在国内上市融资。与中国移动同被摘牌的其它两家中国电信运营商：中国电信已于去年8月在上海上市，融资共65亿欧元。中国联通则从2002年以来一直通过其一家子公司在上海上市。