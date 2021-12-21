临时取消唐凤演讲台外交部召见韩驻台代表表达强烈不满

台湾外交部20日对外说明，由于南韩政府16日临时取消台湾行政院政务委员唐凤在南韩「第四次工业革命全球政策会议」的在线演讲邀请，台湾外交部因为韩方这种「失礼行为」召见了韩国驻台代理代表洪淳昌，向韩方表达了强烈不满。

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台湾外交部发言人欧江安透露，南韩政府「第四次工业革命委员会」在16日会议当天，台北时间上午7时50分，用电子邮件通知唐凤办公室临时取消邀请，原因是「考虑两岸关系各层面」。

南韩「第四次工业革命委员会」是在今年九月征得唐凤的同意，在举办「2021第四次工业革命全球政策会议」的「社会创新」场次，以「台湾数字社会的创新」为题发表演讲，并在议程中用「台湾数字部长」来称呼唐凤。

被召见的韩国驻台代理代表洪淳昌告诉台湾外交部，他对全案还没有很完整的了解，但会向韩国外交部如实转达台湾的立场；但据他所知，台韩关系及双方实质合作将稳定不变。

「第四次工业革命委员会」是南韩总统文在寅2017年颁布命令成立的，设两位委员长，其中一位是国务总理，十二位委员都由部会首长担任；主要职责是研议并协调人工智能（AI）与数据等新科技发展，以国家层级发展第四次工业革命相关产业。

台湾外交部也发布新闻稿，重申中华民国台湾是主权独立的国家，有权与世界各国进行交流及深化往来；将坚持维护国家主权与尊严，继续与所有民主国家深化合作，共同守护自由、民主与人权等普世价值。

联合报引述南京大学国际关系学院教授朱锋指出，「南韩是跟着美国人」走，朱锋说，唐凤在「民主峰会」的演讲影片被美国官方突然掐断了，于是南韩「有样学样」，两者间有连带关系。

朱锋说，美韩关系十分密切，南韩政府一直观察美国政府的做法，也与华盛顿保持一致步调；蔡英文最近经常派唐凤出席境外活动，以科技专家的名义，似乎比较没有官方色彩，但各国都清楚「唐凤的出席，其实就是代表蔡政府」。