「五眼」和欧盟轰香港选举蚀民主 中港反斥是诋毁抹黑 强烈谴责

林郑月娥在香港为中华人民共和国成立71周年举行的庆典上 2020年10月1日 香港

经北京改革的新香港立法会选举，90个议席几乎全由建制派人士包揽，英美加澳纽等五国组成的「五眼联盟」和欧盟分别发表声明，前者谴责新选举「排拒有意义的政治反对声音」，侵蚀香港选举制度中的民主成分；后者则对新制度违反民主原则和多元化政治参与表示遗憾，认为是瓦解「一国两制」方针的另一步，两组国家均敦促中国尊重港人的权利和基本自由。不过，中国外交部驻港公署和港府均反斥「五眼联盟」的指控罔顾事实，有意抹黑新选举制度。

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港府今(21日)早发表声明，强烈反驳「五眼联盟」的声明，称坚决反对罔顾事实、毫无理据的指控，指五国外长企图抹黑立法会选举。港府发言人指出，新一届立法会议员来自不同背景及政治光谱，彰显选举制度的广泛代表性及政治包容性，亦令「爱国者治港」原则得以全面落实。发言人重申，任何破坏力量和政治图谋，尝试干扰港府按《基本法》推展的民主发展都不会得逞。

外交部驻港公署亦批评五国外长说三道四，抹黑诋毁香港的新选举制度，公然为「反中乱港」分子撑腰打气，予以严正谴责。另外，中国驻英大使馆亦发文批评，指责英国外相联同其他四国外长歪曲事实、恶意诋毁，粗暴干涉中国内政，中方表示坚决反对，并予以强烈谴责，强烈敦促英国等几个国家，收起伪善的面具，尊重中国主权和统一，停止干涉香港事务和中国内政。 「五眼联盟」和欧盟昨日分别发表声明(见本台另外报道)后，美国国务卿布林肯和英国外相卓慧思(Liz Truss)亦在社交媒体推特发帖文，批评星期日的立法会选举。布林肯表示，中共剥夺了香港享有自由公正的立法会选举，又指北京未能履行其国际义务，拒绝港人就其管治拥有发言权，是「对所有拥护民主人士的侮辱」；卓慧思则直指选举「曝露了北京持续消灭香港的权利、自由和自治」。

五国和欧盟的声明均指出新的香港立法会选举违反民主代议制的特点，包括减少了直选议席数目、设立新的审查程序以致可供选民选择的候选人严格受限制，甚至连叫人不投票的基本权利都要面对法律风险。两分声明均有提及《港区国安法》的遗害和民主派士被捕以及多个非政府组织被迫解散。