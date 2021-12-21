亚马逊下架《习近平》一书的评分和评论功能

《路透社》日前发布一篇特别报导标题为“亚马逊与中国宣传部门合作”，文章称，两年前出版的中国国家主席习近平一书在亚马逊中国网站上一直没有评论或星级评分，因为亚马逊默许中国要求评分下架。《纽约邮报》报导嘲讽说，在美国人贝佐斯创办的亚马逊网站上，“就算你不喜欢习近平的书，也要闭上你的嘴。”

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其中一位知情人士说，对习近平这本书的负面评论引发下架的要求，“我认为问题在于5星以下的东西。”中国是这样告诉亚马逊，当时中国敦促亚马逊删除所有与“习近平谈治国理政”（The Governance of China）相关评论和评分，这本书内容包括习近平的演说和文稿集。

星级评分和评论是亚马逊电子商务业务的重要组成部分，不只提供演算法，还能引导消费者购买他们感到兴趣商品，商品的最高评级为5颗星。

但亚马逊很快答应中国的请求，这是美国公司屈从于中国压力的最新案例，也是美国最大电商亚马逊10年来为了进一步深入发展庞大中国市场，做出的妥协。

《路透》援引两名知情人士的话报导上述内幕，早在2年前亚马逊就有遵守中国政府法令的行为，但在此之前从未被报导过。

现在，在中国境内访问的亚马逊网站上，习近平的书籍没有评论或星级评分。

一些消费者给习近平著作差评分后中国提出下架评分或评论的功能，亚马逊随即答应这个请求，作为在中国拓展业务的代价，以确保该公司能够继续在世界上人口最多的中国蓬勃发展。

亚马逊传给《路透》的一份声明指出，“无论我们在哪一个地方经营业务，我们都会遵守所有当地适用的法律法规，中国也不例外。”

亚马逊和北京宣传机构合作成立中国图书入口网站

声明也说，“作为一家书商，我们认为提供书面文字和多样化观点的途径很重要，包括有些人可能会感到反感的书籍。中国图书入口网站是为我们美国和其他地方中国读者提供服务的额外管道。”

然而，2018年亚马逊内部简报文件承认，该公司在中国遭遇一些核心问题，包括意识形态控制和宣传是中共执政成功的核心工具，亚马逊不会对此判断是对还是错。

《路透》对亚马逊中国业务20多名员工的採访显示，该公司透过帮助推进中共的全球经济和政治议程，交换亚马逊在中国的生存和繁荣，同时有时会推迟根据政府的一些要求。

在这一战略的核心要素中，亚马逊与中国宣传机关的一个部门合作，在亚马逊的美国网站Amazon.com 上创建一个销售书籍入口网站，该项目被称为“中国图书”。亚马逊后来在“中国图书”上销售9万多本中文书籍，却没有带来可观的收入。