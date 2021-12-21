5日19宗Omicron输入个案 港府今起把英国列入「A+地区」 又收紧检测要求

·世卫组织命名南非新发现的新冠病毒变异株为Omicron(奥米克戎)，避开了序位在前但具有强烈政治色彩的“Xi”

香港昨(20日)天确认早前确诊的五宗感染武汉肺炎个案均带有Omicron变异病毒，令香港感染Omicron的人数增至19人。在昨日的五宗中，有三宗来自英国，港府随即决定，今天起，把英国列入「加强监测A组地区」，即港人由英国入境香港者，须先入住检疫中心，但日数统一由七天减至四天；另外又会收紧熔断机制及检测要求。

广告 继续浏览后续

港府原来规定，来自「A+指明地区」的特别高风险地区者，抵港后须在竹篙湾检疫中心检疫七日，但今日起减至四日，余下十七日须在指定酒店检疫；无论身在中心抑或酒店，入境者首七日要每日检测，余下在酒店检疫的日子则须隔日检测。港府解释，香港的Omicron输入个案均在抵港后首三天内确诊，为善用最高规格的竹篙湾检疫中心设施，故决定放宽「A+指明地区」的检疫日期，期间会有医护人员监察健康状况。

香港至今已把85个国家列入禁止非港人入境的「A组」高风险地区，若有Omicron本土个案的，更会列入「A+」高风险地区，入境港人须入住检疫中心脀离，列入此组的国家现有14个。

另外，港府鉴于Omicron疫情恶化，进一步收紧入境措施，包括由平安夜起，所有人来港前进行的核酸检测采样时限，将由72小时收紧至48小时。其次，航班熔断机制更是即日起收紧，新增熔断条件是，任何航线在七日内有四名或以上乘客抵港时确诊，有关航线便须禁止抵港14日。

除确认早前确诊的五宗感染个案带有Omicron变种病毒外，港府宣布，昨日新增七宗感染个案，当中六宗涉及变种病毒株。其中一名患者离港前的检测结果呈阴性，十天后从波兰和德国经卡塔尔乘搭航班QR818于本月18日抵港时，检测为初步阳性，并带N501Y。