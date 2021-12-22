德国《商报》：德国对华政策尚不明朗。

中国国家主席习近平周二和德国新任总理肖尔茨通电话，讨论深化双边关系。德中关系重又成为德国媒体关注的话题。

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《焦点》周刊，《明镜》周刊，德国编辑部网络等多份媒体均认为，习近平期望，德中外交保持高层进行的优良传统，这是习近平期望，肖尔茨将像默克尔一样，亲自决定德国的对华政策，而不是由对中国持批评态度的外长贝尔博克来决定。这也是习近平间接向贝尔博克开火。

《焦点》周刊还发表评论说，德国总理和外长的分歧日益明显。德国历届政府中，总理和外长大都能开展良好的团队合作，比如勃兰特和谢尔缓和了联邦德国同苏东阵营的关系，科尔和根舍促成了两德统一等等。但是，三党联合政府中的总理肖尔茨和外长贝尔博克之间，团队合作似乎还无从谈起。贝尔博克对抵制北京冬奥会的呼吁表示理解。而肖尔茨总理则更赞成法国的立场。法国总统马克龙表示，不应以外交抵制的方式使奥运会“政治化”。肖尔茨对此应声附和。

社民党籍新总理肖尔茨希望保持注重出口经济的现有对华关系模式，不推动强硬的人权政策，以免造成两败俱伤的局面。而绿党籍的外交部长贝尔博克则并不这样认为，她在接受左翼报刊《日报》采访时表示，对于中国存在的问题，应当展开开诚布公的讨论。她说：“从长远来看，沉默并不是一种外交手段。”“价值观外交就是对话和强硬的有机结合，缺一不可。” 她认为，在欧盟市场实施进口限制也是可能的制裁手段：“强制劳动在新疆很普遍，那么禁止来自新疆这类地区的产品进入欧盟，就会对出国大国中国造成极大的麻烦。欧洲共同市场是一个强有力的杠杆，今后我们应进一步发挥它的作用。”

《焦点》杂志的结论是："断言新政府外交政策出现了严重裂痕，尚为时过早。但新政府架构中的摩擦和碰撞，却是看得见和摸得着的。德国虽然有了新总理和新外长，但新的团队尚未形成。"

德国《商报》的印象是：德国新政府将如何与中国打交道，目前尚不清楚。肖尔茨在其政府声明中提出，要和中国公平竞争并合作，但他也表示，“我们不会对危机的人权状况视而不见，也会点名指责违反普遍准则的行为。”而外长贝尔博克则在接受左派报纸《日报》采访时表示，对待中国要“对话和强硬”相结合。在习近平和肖尔茨通电话后，德国政府发言人只是透露了双方谈及的话题，没有透露更多信息。