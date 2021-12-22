挪威财富基金因穿山甲从中国云南白药撤资

路透社奥斯陆站12月22日消息，挪威财富基金已决定从中国制药公司云南白药当中剥离，并称这一决定是因为云南白药使用和销售穿山甲这种濒危物种的身体部位。

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路透社回顾称，挪威财富基金是世界上最大的投资者之一，遵循议会设定的道德令，不允许投资生产核武器、烟草或集束弹药等的公司。根据该基金的数据，目前它持有云南白药0.11%的股权，至2020年底时价值2300万美元。挪威主权财富基金没有说明何时进行撤资，路透社称暂时也无法联系到云南白药了解其看法。

除了云南白药，挪威财富基金还宣布已开启对巴西最大的牛肉生产商之一 Marfrig Global Foods的观察，以便更进一步决定是否将其排除在投资之外，原因是该公司可能会造成“严重的环境破坏”。该基金道德监督机构称，Marfrig Global Foods的供应链涉及森林砍伐，“其监控不足以避免森林砍伐，且监控系统主要针对的是亚马逊，而几乎不检查来自其他森林砍伐率高的地区的供应商”。

路透社引述Marfrig对环境挑战的政策，称“认识到保护巴西环境的挑战”，“计划到2025年能够100%追踪其在亚马逊的供应商（包括间接卖家），以确保其产品不涉及森林砍伐”；“到2030年扩展到整个巴西”。根据挪威财富基金数据，截至2020年底，该基金持有Marfrig公司0.22%的股份，价值440万美元。