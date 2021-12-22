港大深夜围起六四雕像“国殇之柱”传出异响，雕像作者称若拆除中受损将索赔

美联社香港站12月22日星期三报道称，当天夜间，香港大学的纪念1989年天安门事件的纪念雕塑被工人们封了起来，并称随着香港政府对异议人士的压制，人们对这座纪念碑的未来感到担忧。

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这座高8米的“国殇之柱”，英文名直译为“耻辱之柱”，描绘了50具撕裂和扭曲的尸体堆叠在一起的样子，作者是丹麦的雕塑家延斯-加尔修特，中文名高志活。他曾表示，这一雕塑象征着“那些在血腥军事镇压中丧生的人们”。 “耻辱柱”纪念碑已经竖立了二十多年，最初矗立在香港的维多利亚公园，最终搬到了香港大学。

今年10月，“国殇之柱”被要求拆除。这一动向引发了活动家和人权组织的强烈反对。延斯-加尔修特曾提出，如果他获得了国家安全法的相关法律豁免，想将雕像带回丹麦，但到目前为止还没有成功。

美联社报道称，周三深夜，工人们在“耻辱柱”纪念碑周围设置了路障，有警卫巡逻，还能听到现场传来的钻孔声和响亮的敲击声。美联社联系到了延斯-加尔修特，他表示，自己也“只是从媒体报道和社交网络上，才了解到雕塑周三的情况”。他强调，“不知道到底发生了什么，但我担心人们会破坏雕塑”；“这是我的雕塑，是我的所有物”，如果有必要，他可能会起诉，要求赔偿。

延斯-加尔修特之前曾写信给大学，声称他对这座纪念碑拥有所有权。他之前还警告称，如果雕像在拆除过程中受损，他会寻求赔偿。

截至发稿，香港大学没有做出回应。