港府考虑扩展「疫苗气泡」至全港 公务员2月中先行

港府以Omicron变种病毒在全球急速扩散以致各地疫情不稳为由，考虑将接种疫苗方可进入处所的「疫苗气泡」扩展至受条例规管的公共地方，包括食肆和娱乐场所，而公务员会先行，由明年2月中起，进入政府大楼和办公处所的政府雇员均须出示接种(又称打针)证明。有评论质疑港府的「疫苗气泡」与染疫「清零」政策不兼容，促港府解说以增加市民对政策的认受性；而餐饮业则希望港府先提升接种率，再推广「疫苗气泡」至饮食场所，以免影响生意。

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食物及卫生局发言人昨(21日)午公布「疫苗气泡」安排时说，未接种疫苗的公务员须加强核酸检测，由明年1月3日起，他们要由「一周一检」加密至「三日一检」，而且要自费在工作时间以外检测；若因健康状况未能接种，当局会发出特别通行证。若不按政府规定而无法上班，或被视为无故缺勤，将按现行纪律机制处理。

公务员工会联合会总干事梁筹庭认为，新规定对「(催)谷(打)针」帮助不大，因为现时只有4%公务员未打针，而且都是因为身体问题而不愿接种，一旦把检测次数加密，恐会影响部门正常运作，建议港府开放夜间诊所，以便公务员下班后进行检测。

呼吸系统专科医生梁子超认为，现时病毒明显削弱疫苗效力，难单靠疫苗阻止传播，从防控角度而言，在政府场所推「疫苗气泡」实无需要，作用亦有限。他估计，当局或希望以公务员作示范来鼓励港人打针，但问题症结在于长者及长期病患对接种有疑虑，建议当局加大力度教育公众，澄清什么情况下不宜接种。

有电台节目主持人更质疑，疫苗主要降低受感染者出现重症或死亡的机会，与预防染疫的「免疫屏障」关系甚微，故此打针对实行「与病毒共存」的国家有作用，但对实行「清零」政策的香港，作用不大，促请港府解释。

出席节目的香港大学感染及传染病中心总监何柏良响应说，增加接种率有利香港考虑实行「与病毒共存」。根据官方数据，香港现时已接种第一针的比率为71.9%，而接种两针的比率更只有68.6%，未达群体免疫所需比例。

另外，继香港大学要求「所有人士」进入校园前均须接种疫苗之后，中文大学亦通知全校「教职员」，由下月10日起，未能提交接种疫苗证明或检测证明的职员，其「中大通」智能卡将无法使用，即无法拍卡进入校园或部分设施，有关职员将要放取年假，无年假者则要放取无薪假；若该职员至合约期满仍未接种疫苗或无检测证明，将不予续约。

有不打针的中大职员向《明报》表示，对新规定感到愤慨，认为校方在校园的染疫风险没有突增的情况下，以行政手段逼人打针，令员工失去自主权，亦象征社会倒退，她将与上司商讨选择方案及咨询法律意见。