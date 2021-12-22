美国点名五名中国驻港官员 提醒与五人交易将受制裁 中方强烈谴责斥荒唐

美国国务院根据该国的《香港自治法案》向国会提交半年报告，点名7月时已因损害香港民主而被制裁的五名北京政府驻港联络办公室(中联办)副主任，提醒外国金融机构，如果与五人进行交易，将面临美国当局的制裁。中国外交部发言人赵立坚对此发出强烈谴责，并表示反对，因为美国此举严重违反国际法和国际关系准则，严重干涉中国内政，属非法无效。 昨(21日)被美国国务院报告点名的五名中联办副主任分别是陈冬、何靖、卢新宁、谭铁牛及尹宗华，令由去年10月起，因《香港自治法案》而被制裁的中港官员增至39人，当中包括中联办主任骆惠宁、香港特首林郑月娥、政务司长李家超、律政司长郑若骅及保安局长邓炳强等人。

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国务院向国会提交的报告，对北京明显剥夺港人在刚过去的星期日举行的立法会选举中有意义发声的努力，深表关切，认为新选举制度令北京对反对派能否参选具有生杀之权，为香港的政治体系带来根本改变，令《中英联合声明》及《基本法》赋予香港的权利及自由受到侵蚀，对此予以谴责。

国务院发言人普赖斯就报告发表声明时亦提到立法会换届选举，指北京方面明显着力剥夺港人有意义地发声的途径，并持续努力破坏香港的民主制度，在司法、公务体系、新闻、学术机构等对香港繁荣稳定至关重要的领域，侵蚀香港的自主权，美方对此深表关注，强调美国会继续为港人的权利与自由发声。 根据《香港自治法》的规定，美国财政部须在国会报告公布之后的三十到六十天内确认有否金融机构违反禁止交易的规定，一旦违规，有关金融机构可能会受到二级制裁，包括禁止美国贷款、外汇交易、地产买卖、出口和转移等。但到目前为止，尚未有金融机构因与受《香港自治法》制裁者交易而受到制裁。

在北京，外交部发言人赵立坚对美方行为予以强烈谴责。他指出，美方7月时已借发布所谓「香港商业警告」，对包括五名香港中联办副主任在内的七名中方官员进行制裁，中方根据《反外国制裁法》对美方有关人员进行了对等反制。美方现在变换名头，以所谓《香港自治法》为由，对有关人员再宣布一遍制裁，行径荒唐、令人不耻。