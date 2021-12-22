香港特首换届之际 李克强肯定林郑月娥政绩 又促香港助中国建发展新格局

香港特首明年3月进行换届选举，但受北京「祝福」的候选人仍未浮出水面，以致特首林郑月娥的赴京述职之行能否收获连任信息，备受关注，而中国总理李克强今早接见林郑月娥时，一如既往地表示，北京的中央政府「充分肯定她和(香港)特区政府的工作」，但会继续「完善」香港的相关义务和职责。他又敦促香港扩阔空间，为中国构建发展的新格局给予助力。

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李克强今(22日)早在中南海紫光阁接见是届任内最后一次述职的林郑月娥，据了解，国家主席今天下午亦会接见林郑月娥，虽然好上京前表明，此行只是述职，不谈其他，但公众仍然关注领导人会否发放支持她连任的信息。而根据公开资料，林郑月娥在京三日，未见中央部委安排会晤，令人质疑她的连任行情是否转淡。而在她上京前夕，政协常委何柱国曾公开叫板，呼吁林郑月娥不要争取连任，指她任内所做之事，破坏比建设多十倍。 李克强接见林郑月娥的开场部分时说，今年以来，林郑月娥带领港府稳健施政，有效防控疫情，促进经济恢复，中央政府充分肯定她和特区政府的工作，并将继续全面贯彻「一国两制」等方针，「完善」香港与《宪法》和《基本法》相关的义务和职责，全力支持香港及行政长官施政。 李克强又说，北京政府全力支持香港经济发展以及香港作为国际金融中心、贸易中心及航运中心的定位，也希望香港直接对接中国的发展战略，为香港发展提供更为广阔的空间，为国家改革开放以及中央构建发展的新格局助力。

官方发放的视频，林郑月娥只谈及香港疫情已有两个半月没有本土病例。与会的中央官员还包括身兼中共中央港澳工作领导小组组长的副总理韩正、国务委员兼外长王毅、国务委员兼公安部部长赵克志、港澳办公室主任夏宝龙和副主任张晓明，另外，来自香港的，有中联办主任骆惠宁及特首办主任陈国基。

林郑月娥的四日述职之行，将于明日结束。