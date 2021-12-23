拜登签署法案，禁止从新疆进口商品，除非证明不涉及强制劳动

路透社华盛顿12月23日星期四援引白宫的消息，称美国总统拜登在当天签署了法案，禁止从中国新疆地区进口，原因是担心相关产品涉及强迫劳动。

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华盛顿方面将中国政府对待维吾尔族人的方式称为“种族灭绝”，以“维吾尔族强迫劳动预防法”来应对。在对不同版本达成妥协后，该法案于本月通过。法案的起草者之一，美国民主党参议员杰夫-默克利表示，有必要“发出反对种族灭绝和奴隶劳动的响亮明确的信息”，“我们终于可以确保，美国消费者和企业能够在购买商品的同时，不会无意中成为中国可怕的侵犯人权行为的共谋”。

路透社强调，本次美国针对中国维吾尔族人遭遇的立法关键，基于“可被反驳的推定”：即，预先设定认为来自新疆的所有货物都是涉及强迫劳动的，禁止进口，除非可以另外证明清白。另外，用于太阳能电池板制造的多晶硅、或者棉花、西红柿等，被指定为“强化执法的高度优先”商品。而新疆不仅是世界上重要的棉花生产区域，也是太阳能电池板原材料的重要产区。

对于这一法案，美国国际宗教自由委员会的维吾尔裔副主席努里·特克尔本月曾对路透社表示，这一法案的有效性，将取决于拜登政府是否愿意确保其有效，尤其是一些公司将会尝试去寻求豁免，进行规避。