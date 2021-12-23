普京称西方外交抵制北京冬奥是为了限制中国发展导致的错误

12月23日星期四，俄罗斯总统普京在年度新闻发布会上，称美国及其盟国对即将举行的北京冬季奥运会进行外交抵制，“是为了限制中国发展所导致的错误”。

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目前已经有美国，英国，澳大利亚，加拿大等宣布对北京冬奥会进行外交抵制；还有一些国家声称因疫情原因不打算派外交人员前往参加北京冬奥会。

普京在年度新闻发布会上的答疑环节表示：“抵制奥运会的决定是不可接受且错误的”。他对多国外交抵制北京冬奥会的原因发表看法，称“对中国进行外交和政治上的抵制，是因为企图遏制中国的发展”，“让潜在的竞争对手不能够抬头”，“除此之外，没有别的动机，也不可能有其他的动机”。

普京进一步解释称，“体育和艺术应该团结人们，而不是在民众与民众，国家与国家之间的关系当中制造出问题；当体育失去其基本的价值时，整个国际社会就会受到损害”。他强调，“这是一个错误的决定，用体育来解决一时的政治问题也是错误的；他们无法约束中国的发展，最终这些国家应该意识到这一点：无法约束中国”，“就购买力平价而言，中国的经济规模大于美国，而到了2035年，2050年，中国将不可避免地成为其他所有方面的世界第一经济体”。