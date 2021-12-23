网民：李田田被精神病，大家有点恐慌：会引发精神病疫情吗？

湖南女教师李田田，在网上支持因质疑南京大屠杀数据而被举报被开除的女教师宋更一之后，便怀着身孕被送进了精神病院。于是，有网民担心精神病会变成一种“疫情”大流行起来。毕竟这不是个案，另一位被神经病的湖南女子董瑶琼，还记得吧？

广告 继续浏览后续

微信“一丘千千壑”12月22日贴出邱开冒的文章说：前天，我的群友楼哥发了一条消息，说怀孕四个月的湘西女教师李田田被永顺县教育局、公安局联手强行送进了精神病院。这两天网络满屏都是对李田田“被精神病”的追问，连刚退休的老胡都出来呼吁永顺县快发官方通告。

与此同时，网上还有一种貌似“理性”的声音：万一李田田真有某种程度的精神障碍呢？当下社会有那么多乖戾的言行，表面好好的官员，被邀谈一次话就抑郁症发作，不跳楼不足以表示“神经错乱”；好好一场拳击表演赛，网红选手不破坏规则就难以展示精神变态；王力宏发表个道歉声明都被誉为是德云社代笔的，呈现精神病阳性症状。也就是说，在普遍精神不正常环境下，李田田被精神病有广泛的“流调”基础哦！但一个人若有情绪就被认定精神病，除了木乃伊谁能幸免？

大家对李田田被精神病事件感到惊悚，是害怕精神病也会成为一种传染性“流行病”。遭受新冠疫情打击的人们，担心有一天精神病也成为一种疫情，很多精神丰富的人会被强行“核酸检测”，咽拭子往哪插呢？人体现有的窟窿眼肯定不够用的。有网友就把这担心表达得赤裸裸的：“不要说我危言耸听，如果这次不能把李田田从精神病院喊出来，未来会有一大批人被送进精神病院，包括你我和我们的亲人。”

所以，永顺县政府可以放心了，网民并不是要跟他们过不去，而是很自私地担心“精神病疫情”会从永顺县爆发并传播，各地精神病院会遭遇“医疗挤兑”，一定要从源头上关注“零号病例”。就算李田田有精神冲动，也不会传播感染别人，而“强行送进精神病院”的行为，更具疫情的传播性，如此亢奋地要把一个精神正常者送进精神病院，反而具备了精神狂躁症特点，这种行政狂躁症有演化成精神病疫情的危险。

腐朽的美帝用“无罪推定”做遮羞布，有个著名的米兰达警告：你有权保持沉默，你说的每句话都会成为对你不利的证据。

永顺“精神病疫情”爆发后，也许会有类似米兰达警告相反的“有病推定”——“你有权保持沉默，你说的每一句话都会成为你有病的证据！”说自己没病，正符合精神病人的定义；承认自己有病，那就是“不打自招”的精神病了。今后，只要有司愿意，任何人都逃不出“有病推定”的怪圈——如果不保持沉默，随时都会被精神病。大家关心李田田，其实就是在关心自己，怕永顺“精神病疫情”蔓延，谁都躲不过“永顺警告”——你说的每句话都是你有病的证据。

最近一段时间，有很多魔怔事儿，好像《瓦尔特保卫萨拉热窝》里的接头暗号句型：空气在燃烧，大地在颤抖，整个社会仿佛闹神经。李田田被精神病的原因是她发了条支持上海某老师的微博，如果李田田是永顺县“精神病”零号感染者，感染源头就在上海振蛋学院。某老师对着一群职业学院的学渣大讲历史数据的学术问题，对牛弹琴还算一种情怀，但对牛犊子、瘪犊子弹琵琶，就有点神经病了吧？学校领导一看有舆情立马上头，赶紧宣布开除该老师，反而引发了更大关注，学校当局也神经失常了。就这么点事儿，大媒体不惜屈尊远程导弹打蚊子，卷起裤腿下阴沟里捉鲨鱼，这不更神经了嘛！

然后永顺县教育局的神经突然到了经期，错乱到要强行把李田田送进精神病院。秀才遇到兵，有理说不清。正常人被精神病，是权力神经病的发作的表现，到底谁有病？

民谚曰：自从得了神经病，精神好多了！

以上是“一丘千千壑”12月22日贴出邱开冒的文章。