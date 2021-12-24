台日执政党会谈日方盼台开放福岛五县市食品进口

台湾民进党和日本自民党今天举行2+2会谈，日方表达，欢迎台湾加入「跨太平洋伙伴全面进步协议」(CPTPP)，也关切台湾是否开放福岛五县市食品输台。与会的民进党立委则告诉日方，台湾会用科学态度、国际标准处理，但双方并没有谈到福岛食品开放输台的时间表。

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台日执政党今天的会谈，民进党的代表是国际事务部主任罗致政以及民进党立委邱志伟，日本则由自民党外交部会长佐藤正久及经济产业部会长石川昭正出席，会谈时间共1小时40分。

罗致政在会后记者会上说，会谈中相当多时间讨论台湾参与CPTPP，佐藤提到，今年寻求继续执政的自民党在其选举公约，白纸黑字写着「欢迎台湾加入CPTPP」，但对中国的加入没有任何表达。

至于是否谈到开放日本福岛五县市食品输台，邱志伟说，石川昭正的故乡在茨城县、佐藤正久在福岛，两位都提到台湾禁止福岛五县市食品输台的问题，强调日本的地方政府、产业界代表、国会、行政部门都非常重视。

邱志伟说，他的日籍太太故乡就在千叶，因此感同身受，但台湾必须在确保民众食品健康安全情形下，用科学的依据、国际的标准来面对这个问题。

另外，国民党立委曾铭宗23日在立法院质询透露，国安高层已经做成决策，可能在明年第一季开放日本核食（福岛五县市食品）进口。他呼吁蔡英文政府，不要这么霸道、傲慢，并质疑开放核食进口，是否真的有助于台湾加入CPTPP。

台湾经济部长王美花答询时表示，她个人没有收到这样的讯息。卫生福利部政务次长薛瑞元则说，辐射超标的食品绝对不会开放，如果是福岛五县市辐射未超标的食品当然可以谈，但没有说一定要开放。

薛瑞元在向立法院的报告中指出，过去十年，台湾官方在边境共抽样检验约18万件日本食品的辐射含量，共有232件检出微量辐射，都符合日本及台湾的标准，没有不合格的案例。

农委会主委陈吉仲日前曾指出，日本三一一大地震到现在，一些国家对日本相关食品输入的调整，以对辐射残留高风险采取管制为主，不是用区域管制，只剩台湾和中国没有调整，其他国家都有调整。