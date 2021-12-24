政制局长月内二度反驳美媒《华尔街》论香港选举被抵制 未有再谈诉讼

美媒《华尔街日报》在香港立法会选举翌日发表社评，指民主派人士被阻参选，于是港人以留在家中不投票作为对「选举骗局」的静默抗议。政制及内地事务局局长曾国卫遂于月内第二次去信反驳，指该文章是「无事实根据的评论」。不过，曾局长今次没有像月初的反驳信般扬言采取法律动，未有引起「哄动」。

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事实上，曾局长今次的信件与港府过去一年发给外国传媒的136封信相似。根据网媒《众新闻》在港府「香港品牌」网站的资料作统计，截至本月5日，港府及驻外经贸办发给外媒的136封批评信函，由国际大报到丹麦、土耳其或荷兰报章都有，近半是新闻报道，其次为评论及社评。撇除非英语信件，近100封信件最常出现的词语包括「误解、失实、误导、错误、无根据」等。而由局长撰文的信件中，收信最多的，依次是英国《金融时报》(11次)、美媒彭博及《华尔街日报》(各6次)。以主题分类，三成七与《港区国安法》有关，两成多与新选举制度有关。上述发信行动是港府在2019年反对修订逃犯条例抗争运动后声称要加强打「文宣战」的结果。

至于曾国卫局长22日的去信行动，是由亲建制报章《星岛日报》报道，局长网志并未上载。据报道，曾国卫指《华尔街日报》形容港府举办了一场「没有人愿参与投票的选举」，是「无事实根据的评论」，文章有既定立场。他批评，文中形容立法会选举「民主派候选人被排除不能参选」是完全错误的说法，指民主阵营中不少人可以参选，包括黄成智、谭香文和冯检基，而新思维狄志远更胜出当选，并重申候选人能否参选不是由共产党批准。

对《华尔街》指30.2%投票率是香港回归以来新低，曾国卫反以23%投票率的纽约市选举和33%法国地方选举投票率为例反问：「你是否也认为那两次选举『几乎没有人参与投票』?」

《华尔街日报》本月20日社评以《香港的民主抵制》为题，指香港低投票率显示大部分港人拒绝参与「选举骗局」(sham election)，他们宁愿留在家中不投票，以静默抗议一场民主派候选人被阻参选的选举。文中重提曾国卫月初扬言对该报称「抵制是港人惟一表达不悦的方法」的结论采取法律行动，指该报看来比港府更能掌握香港民情。