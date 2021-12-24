王丹、严家其等40人强烈谴责港大拆除「国殇之柱」 称会建纪念馆强化记忆

香港大学突然连夜拆除放置校园内24年的「国殇之柱」惹起海外民运人士不满，八九学运领袖王丹和吾尔开希，以及当年参与民运的知识分子领军人物严家其等四十人今(24日)日凌晨发表联合声明，指责港大手段卑劣，称对方「试图抹去血写的历史记忆」，他们认为，此举是港府和背后的中共的行为，对此予以强烈谴责，声言「杀人者」关闭一个纪念馆，他们便会建设更多纪念馆。

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四十人以「八九民运参与者和六四大屠杀幸存者」身分联署声明，他们表明，对「港府深夜拆走“国殇之柱”」的做法极为愤慨，形容中共和港府若认为这样就可以掩盖其罪行，就是掩耳盗铃，亦证明了他们的心虚。联署者质疑，当局不敢让后人讨论和认识当年的历史，「反面证明了当年的大屠杀的存在和其罪恶性质」。

声明又说，「杀人者试图让后人忘记他们的罪行，幸存者的使命就是保存和强化记忆」，声言对方关闭一个纪念馆或拆走一座纪念碑，他们便会建立起更多的纪念馆和纪念碑！又呼吁世人不要忘记「六四惨案」。

其余联署人还包括89学运领袖王超华、张伯笠、周锋锁、郑旭光；当年参与学者王军涛、工人吕京花；以及幸存者方政、李恒青、胡平及廖亦武等。

有网民在上载声明的王丹脸书留言，不同人查问为何没有当年学运领袖柴玲和作家苏晓康，网主回复称，因时效性的关系，征集签名十分匆促，不可能每个人都签名。

另外，亦有网民表示，「记忆的鲜血不容许被抹灭与遗忘」；亦有人称，「禁止大陆、香港、澳门，禁得了全世界咩？」