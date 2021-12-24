美国法案全面禁止从新疆进口产品，中国回应

12月23日，美国总统乔-拜登签署法案，全面禁止从中国新疆地区进口产品，除非相关企业能够证明其产品不涉及“强迫劳动”。面对美国这一法案，和来自维吾尔等族民众的投诉，12月24日，中国外交部做出了回应。

广告 继续浏览后续

中国外交部发言人赵立坚在24日的记者会上表示，美国这一法案是“恶法”，“打压新疆的企业”，“剥夺新疆各族劳动致富的权利”，“破坏新疆繁荣稳定”，”阻遏中国发展”。他谴责称，新疆地区的“强迫劳动”和“种族灭绝”是“恶毒的谎言”，并反称，美国对印第安原住民的行为，才是“强迫劳动”和“种族灭绝”。赵立坚称，“涉疆问题根本不是人权问题，而是反暴恐和反分裂问题”；并警告美国，本次签署全面禁止新疆产品的法案，会对全球产业链的供应链稳定造成破坏，扰乱国际贸易秩序，亦将损及美国自身。

美联社回顾称，一些国家的政府和研究人员认为，超过100万名维吾尔族人和中国其他的少数民族被关押在新疆的营地里，并指控中国官员使用强迫堕胎、强迫劳动和大规模洗脑等对待这些大部分为穆斯林的少数民族人士。中国官员驳斥这些指控，称这些营地是为了给人们提供职业培训，打击激进主义。