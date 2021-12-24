香港中大岭大连夜齐拆走六四雕像 学生斥鬼祟可耻 责图抺杀历史

民主女神像当年入中大引起哄动，11年后被大学鬼祟拆除后只馀空地(小图)，芳踪未明。2021年12月24日

继香港大学连夜拆走放置校内24年的「国殇之柱」后，中文大学和岭南大学亦于凌晨突然移除放置校园逾十年、与六四事件相关的民主女神像和「天安门大屠杀浮雕」。两大分别以「没有组织为该雕像的维修及管理承担责任」和清除「校园内可能构成法律或安全风险的物品」为由，拆除雕像，但没交代为何事先不咨询创作者陈维明。不少学生对校方行动表示不满，岭大学生会代表会临时行政会更直指校方十分鬼祟及可耻，强烈谴责校方企图抺杀历史。

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自2010年起摆放在中大校园与火车站连接空地的「民主女神像」(又称「民女」)，今(24日)天凌晨在毫无预警下突然被移走，日出前只有工人在场清洁和保安站岗，清晨时已完成清洗，但「民女」曾经竖立的痕迹仍然可见。暂时未知「民主女神像」去向。

中大发表声明指出，校方去年已拒绝中大学生会申请在校园展示该雕像，之前亦未曾批准该雕像于校园展示，曾参与安排雕像于校园展示的支联会和中大学生会现已解散或无实际运作，校方经内部评估后决定移走该雕像。

民主女神像原件是在1989年爱国民主运动期间，由八间位于北京的艺术院校学生制作，并于6月1日在天安门广场竖立，六四血腥镇压时被推倒。香港市民支援爱国民主运动联合会(支联会)在香港一群艺术家协助下重造，并在不同院校摆放。中大的民主女神像由美籍华裔艺术家陈维明创作，送赠支联会，于2010年与现时摆放在岭南大学的「屠杀浮雕」在香港巡回展出。六四事件后，「民女」由时任中大学生会迎入中大校园，当时据报有二千人在校园「迎接民女」。其后成为中大学生聚脚点和不同争取行动的纪念地和集合地点。

愿意表达意见的教职员多对校方行动表示不满，当中，本身是校友现正于中大修读硕士的民主党沙田区议员周晓岚称，对校方做法感到惊讶，指校方深知「民女」的历史及意义，校方立场显然随社会环境的转变而有所不同，促校方详细交代事件始末。另有学生对未能与「民女」这地标举行「道别仪式」有深深的无力感，亦对校方行动表示失望和不理解；亦有学生指校方在毫无预警下行动，可能是害怕学生发起捍卫行动，对此表示惯怒。此外，有资深教职员贸疑校方行动，因为「民女」摆放多年均相安无事。

岭大拆浮雕及掩盖民女图画 临政会斥鬼祟可耻

同日，岭南大学学生会编辑委员会早上在社交平台发文，指清晨约5时，自2011年起放置于梁銶琚楼外空地的「六四浮雕」被围封，由学校工程部人员拆除后，以胶纸包着拆件，移到校园内的刘李婉娴楼的地下储物室。雕像原址仍继续围封，只遗下一地碎片。委员会正向浮雕创作人陈维明查询。

编委会又说，现场学校保安拒绝响应如何处置六四浮雕，更有校方职员以强光照射学生镜头以阻碍拍摄，并抄下在场拍摄者的学生证编号。

另外，位于中庭墙身的民主女神喷漆画像，亦被灰色油漆掩盖。学生会人士指出，校方早上7时要求在场的学生离开，两小时后解封现场便见到喷画被油漆掩盖。

岭大发言人回应行动时称，大学最近重新检视及评估校园内可能构成法律或安全风险的物品，为保障大学社群的整体利益，相关物品已被清除或移除，并妥为储存。

香港原有五间大学校园内放置民主女神像或六四雕塑，以纪念八九民运及悼念六四死难者，竖立在理工大学的民主女神像早于今年10月时被发现遭移除，校方一直未有响应，现时只余城市大学尚暂代存放民主女神像。