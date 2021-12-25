特鲁多呼吁西方国家统一战线，防止中国令西方内部互斗

加拿大总理贾斯汀·特鲁多在12月25日星期六播出的采访中表示，西方国家应该对中国达成统一战线，以防止中国利用商业利益，令西方国家相互竞争，针对彼此。特鲁多强调，中国一直在使西方国家之间争斗，因为西方国家之间一直在争夺在华的经贸机会。

广告 继续浏览后续

特鲁多在接受加拿大环球电视台采访时说：“西方国家一直在竞争，而中国不时用非常巧妙的方式，让我们在开放市场当中互相针对彼此，彼此之间竞争”。特鲁多认为，“我们（西方国家）需要做得更好，团结一致，站稳脚跟，这样中国就不能从各种角度下手，把我们分开”。

自 2018 年华为首席财务官孟晚舟因美国引渡令被加拿大拘留以来，加拿大和中国之间的关系一直冷淡。此后不久，中国拘留了两名加拿大公民，并否认这是人质外交。孟晚舟于9月与美国检察官达成协议，结束了引渡的纷争，两名加拿大人也在达成协议后数小时内获释。然而孟晚舟被捕之前，加拿大一再质疑中国的人权立场，这已经激怒了北京，两国在互相释放彼此公民之后，并未走得更近。本月早些时候，加拿大表示将与盟国一起，对明年2月在北京举行的2022年冬季奥运会进行外交抵制，向中国发出关于其人权情况的信号。