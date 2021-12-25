调任马兴瑞或为加强对新疆的战略部署

中国官方新华社12月25日用简短两行字报道说，新疆维吾尔自治区党委书记陈全国不再兼任上述职务，由原广东省省长马兴瑞接任，陈全国离任引发网络热议，而世界维吾尔大会则认为新建换领导对维吾尔族来说是换汤不换药，北京此举或是为了加强新疆的战略部署！

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中国官方新华社报道的全文是：“中共中央决定：陈全国同志不再兼任新疆维吾尔自治区党委书记、常委、委员职务，另有任用；马兴瑞同志任新疆维吾尔自治区党委委员、常委、书记。”

官方的文字并未流露任何对陈全国的褒贬之意，有评论认为北京或将把陈全国当作是替罪羊，由他来承担中国新疆政策的一切后果。

不过，也有评论认为，陈全国现年66岁，此次发布为另有任用，他很有可能在明年的二十大再晋升为政治局常委。评论进一步指出，倘若陈全国“去人大、政协当副委员长、副主席，那说明习近平还是要脸的，最起码不想和国际社会公开对立。 但倘若陈全国当副总理或者进书记处，那说明习近平简直就是反人类。 ”

取代陈全国担任新疆维吾尔自治区党委书记的马兴瑞之前担任广东省省长，是中共第十八届、十九届中央委员会委员。

据介绍，现年62岁的马兴瑞毕业于哈尔滨工业大学，为研究生学历，工学博士，教授。曾任中国航天科技集团公司副总经理、工业和信息化部副部长、国家航天局局长、国家原子能机构主任、国家国防科技工业局局长等职务。

2013年，马兴瑞任广东省委副书记、政法委书记，后来兼任深圳市委书记。2017年，马兴瑞担任广东省省长。

中国媒体介绍说，马兴瑞是一位工科技术性官员，曾经主持中国载人航天工程，中国探月工程等等，被誉为是“航天界少帅”。

不过，世界维吾尔大会则认为新疆换领导对维吾尔族人来说不过是换汤不换药！世界维吾尔大会发言人迪利夏提向记者表示：“马兴瑞任新疆维吾尔自治区党委书记 ， 中国不会因为他担任当地负责人 而改变针对维吾尔民族所推行的极端政策 中国越来越担忧失去对当地的统治 调任他去的目的 是强化军事战略部署 应对国际局势变化的因素 导致当地或周边国家突发问题的出现 延续镇压维吾尔人 是中国巩固对当地统治的国家战略部署。”