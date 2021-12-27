中共农村会议：明年须维持七年来的1.3万亿斤粮产习近平重「稳」及自足

被视为中国经济社会稳定「压仓石」的粮食，中共中央农村工作会议订明，明年须确保维持今年的1.3万亿近以上的产量，与过去七年持平。而中共党总书记习近平会前已作出指示，为应对各种风险挑战，必须着眼「国家战略需要」，稳住农业基本盘，「措施要硬、执行力要强」，让中国人的饭碗「任何时候都要牢牢端在自己手中，饭碗主要装中国粮」。

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中国过去六年的粮产均达到1.3万亿以上，一连两日在北京召开的中央农村工作会议昨(26日)天结束后亦指出，今年粮食产量保持在1.3万亿斤以上，脱贫攻坚成果得到巩固及拓展，全面推进乡村振兴迈出坚实步伐，对「开新局、应变局、稳大局」发挥了重要作用，而明年将召开党的二十大，做好三农（农业、农村、农民）工作、稳定三农这个基本盘，对保持平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境具有特殊重要意义。

会议强调，要全力做好粮食生产和重要农产品供给，稳定粮食面积，大力扩大大豆及油料生产，确保明年粮食产量稳定在1.3万亿斤以上；亦要稳定生猪和畜禽水产及蔬菜的供给，严格耕地保护责任，加强耕地用途管制，建设1亿亩高标准农田，并强化农业科技。

有关会议传达了在此之前召开的中央政治局常委会就「三农」工作的指示。党总书记兼国家主席习近平在常委会上指示，强调保障好「初级产品供给是一个重大战略性问题」，中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中，饭碗主要装中国粮。他又说，保证粮食安全，各人均有责任，「党政同责」要真正见效，并确保18亿亩耕地保持是农田，且是良田。

习近平的要求与中国数年后可能面对粮食短缺有关。根据公开资料，有14亿人口的中国，自2014年起已成为世界第一大粮食进口国，每年进口粮食超过1亿吨。中国社会科学院农村发展研究所去年8月发表的报告更预计，到了「十四.五」(2021年至25年)期末，中国有可能出现1.3亿吨左右的粮食缺口，其中谷物（大米、小麦、玉米等三大主粮）缺口约为2500万吨。

另外，中国总理李克强在国务院常务会议上亦有相同要求，强调要戮力保持粮食生产和播种面积，促进大豆和油料增产。

另据香港《明报》引述消息人士报道，原新疆党委书记陈全国将转任中央农村工作领导小组副组长，但在中央电视台播报的《新闻联播》片段中，未见陈全国出席中央农村工作会议。