回顾2021 欧盟外长点名中国胁迫立陶宛伤害欧中关系

欧洲联盟外长博雷利27日表示，回顾2021年中国人权状况恶化、制裁欧洲议会议员以及对立陶宛的胁迫都对欧中造成负面影响，展望2022年欧盟必须致力捍卫欧洲的利益和价值观。

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欧盟外交暨安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）27日发表文章，回顾2021年包括地缘政治加剧变化，强权政治不断挑战欧盟及其价值观，强调欧盟2022年必须要以更强烈决心作出回应。

他回顾今年的重要事件，除应对Covid-19（2019冠状病毒疾病）大流行之外，还包括白俄罗斯、乌克兰、阿富汗、埃塞俄比亚和委内瑞拉等国际议题。

此外美国总统拜登上任后，欧盟与美国重新启动跨大西洋伙伴关系，虽然美国退出阿富汗及另与英国、澳洲建立的三边安全合作伙伴机制（AUKUS）的方式令人遗憾，但欧美另针对中国及印太地区的磋商有所进展。

博雷利特别提到中国，表示欧盟在中国议题上保持一致，将中国视为合作伙伴、竞争者和体制对手，但2021年中国国内人权状况恶化、以及其区域行为、制裁欧洲议会议员与欧盟官方机构的决定以及最近对立陶宛的胁迫都对欧中造成负面影响。

他说明，欧盟重视印太地区，今年提出的印太战略让欧盟进一步参与印太地区，并促进与伙伴关系多样化，包括加强贸易投资以及在海事或网络安全议题上合作。

博雷利强调，欧盟必须在2022年全力以赴捍卫欧洲的利益和价值观，及强化以规则为基础的全球秩序。

法国即将在2022年一月接下欧盟轮值主席国，而法国外交部长勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）稍早前访问印尼时即表示，法国就任主席国后，印太地区将成为优先要务。

勒德里昂当时表示，法国希望成为印太地区和欧洲国家的“中间人”，与印太的战略合作是法国担任欧盟轮值主席国的优先事项之一。