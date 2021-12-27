无国界记者组织再呼吁释放张展

12月28日将是中国公民记者张展因报道武汉疫情而被判刑入狱一周年，总部位于法国的无国界记者组织（RSF）12月27日发表声明，呼吁中国政府立即释放无端遭遇牢狱之灾、而且身体极度虚弱的张展。

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现年38岁的张展，毕业于西南财经大学金融硕士专业，曾是一名律师，但因参加维权活动被注销律师执照。2020年2月新冠疫情初期，张展曾以公民记者身份在社交媒体上直播武汉当地的疫情，引起当局的不满并受到当局的迫害。去年12月28日，上海浦东人民法院以“寻衅滋事罪”判处她4年徒刑，张展成为中国因报道武汉疫情而被判刑入狱的第一人。

无国界记者组织在声明中指出，张展为了抗议迫害并表明清白，曾在狱中举行绝食抗议，导致身体状况急剧恶化甚至濒临死亡。张展的家人11月最后一次探监见到她时，身高1.77米的张展，体重不到40公斤；无人协助，她走路或抬头都困难。

上个月，无国界记者组织曾将2021年度新闻自由勇气奖颁发给张展，以表彰她在新冠疫情初期不顾中国当局的威胁，通过社媒直播武汉疫情；并赞扬她的报道是当时外界了解武汉疫情的一个主要的独立消息来源。

“张展在外界对新冠病毒的传播模式和危害程度知之甚少之时勇敢地冒着生命危险在武汉作报道，她应该被颂扬为英雄而不是被关押，”无国界记者组织东亚办事处主任阿尔维安尼（Cedric Alviani）在声明中表示。

阿尔维安尼呼吁国际社会增加对中国政府的压力，以便让张展“获得保外就医或确保她在太晚之前获得释放”。

今年9月中，无国界记者组织曾经联络44个非政府人权组织联名致信中国国家主席习近平，呼吁他平反并释放张展。目前在中国除了张展外，至少还有10人因为捍卫新闻自由而在狱中挣扎，濒临死亡。无国界记者组织指出，在这10人之中就包括调查记者、无国界记者组织年度新闻自由自由勇气奖得主黄琦、瑞典出版社桂敏海以及哈维尔人权奖和萨哈罗夫思想自由人权奖得主、维吾尔族记者伊力哈木∙土赫提。

无国界记者组织的声明指出，已经有多位记者或持不同政见者在中国监狱中因迫害或患病救治不力而身亡，其中包括因报道家乡抗议事件被判刑21年徒刑的宫却津巴、诺贝尔和平奖得主刘晓波以及异议诗人与作家杨天）。

无国界记者组织最近出版一份前所未有的调查报告《中国新闻业大跃退》，揭露此前从未听说过的中国政府对新闻业以及对民众知情权的践踏与打压。

无国界记者组织在声明中指出，中国在无国界记者组织2021年度世界新闻自由排行榜的180个国家中排名第177位。中国也是全球关押记者最多的国家，目前至少有126名新闻从业人员遭到关押。