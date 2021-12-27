美环保组织：难以评估北京冬奥是否确实达到净零排放

中国政府正利用明年2月举办北京冬季奥运的机会，来加强推动环境改善工作；但随着开幕式的日子逐渐接近，冬季易起雾霾的首都北京仍准备可能面临最坏情况。

广告 继续浏览后续

路透社报导，自从中国赢得冬奥主办权后，北京已将空气品质改善。尽管如此，中国生态环境部仍曾表示，冬季的雾霾风险依旧“严峻”。

中国生态环境部发言人刘友宾23日在例行记者会上表示，当局已对冬奥期间空污问题准备应变措施，“届时将指导北京、河北等地依法依规採取合理的环保措施”。但他也澄清，有传闻说1月1日起将关闭当地重污染企业是不实消息。

早在2015年中国赢得冬奥主办权时，批评家便警告，由于北京地区以重工业为主，比赛恐因有害的雾霾而蒙上阴影。

中国国家主席习近平其后矢言，北京冬奥将会是一场“绿”奥运。主办地河北省政府也承诺，会将当地的工业化经济进行“转型和升级”。

此后，中国在北京和周围的河北省种植了数千公顷的树木，并开闢大面积的风电和太阳能场，还将数百家企业搬迁。

种种措施似乎见效。2016年时，北京-天津-河北地区平均细悬浮微粒（PM2.5）浓度为71微克/立方公尺(μg/m3)，冬季时更会飙上500多微克；但今年1至9月平均则仅剩40微克。

北京今年第1至3季的平均PM2.5浓度为33μg/m3，符合中国的35微克标准，但仍高于世界卫生组织（WHO）建议的5微克，且到了冬季很可能还会明显升高。

美国环保组织“国际中国环境基金会”（International Fund for China's Environment）今年稍早便预警：“中国将在冬奥赢得许多奖牌，但雾霾…恐怕会令赛事陷入困境。”

中国还曾表示，将让北京冬奥成为史上首度达到“碳中和”的冬奥赛。本週在政府安排的参观行程中，官员也宣称，北京和河北省所有26个比赛场地，供电都百分百来自再生能源。

但环保团体“绿色和平组织”（Greenpeace）指出，在缺乏更多数据佐证下，难以评估北京冬奥是否确实达到淨零排放。