英智库CEBR：中国迟至2030年成最大经济体 港GDP料续跌 6年后起缩至1.5%

中国何时取代美国成为全球最大经济体？中美各有不同预测，英国智库经济和商业研究中心（CEBR）最新评估是2030年，比去年底的评估推迟了两年，原因是美国的经济增长较预期好。香港方面，中心预计，得益于中国的香港经济增长(GDP)，明年至2027年间的平均增长率会收窄至2.9%，而2027年至36年更为再进一步削减至1.5%，届时，香港的全球排名将跌至48位。

广告 继续浏览后续

经商中心昨(26日)发表年报，预料明年的全球经济总量将首次超过100万亿美元，但中国超越美国成为第一大经济体所需的时间，将会推迟两年至2030年，而不是去年底预期的2028年，但较疫情前预估的2033年又早了三年。中心解释，去年底把中国超美时间大幅提前，是估计中国的封城措施比外国奏效，经济增长相对有所加速，但随着美国录得更快增长，中心把中国超美时间延迟。报告又更新中国的年均经济增长，指中国由去年起的五年内，每年经济平均增长5.7%；在2025年至2030年间，年均增长会降至4.7%；在接着的2030年至2035年间，年均增长为进一步降至3.8%。

至于美国，报告预料，即使变种疫情肆虐，美国明年经济增长仍可望达4%，但美国未来在全球GDP的占比将会按年减少，其全球最大经济体的地位最终由中国取代。香港方面，报告指出，尽管今年香港经济录得6.4%增长，较去年下跌6.1%迎来反弹，但相关升幅主要由中国带动。在中国年均GDP缩窄的情况下，中心预期，香港明年至2027年的经济年均增长将会收窄至2.9%，其后十年的年均增长更会降至1.5%；估计香港在全球经济体排名或会由今年的第40名，下跌至2036年的48名。

报告更指出，香港或将失去作为邻近但同时独立于中国的独特优势，加上北京的中央政府加强监管以及人才持续流失，相信香港人口未来将继续递减。

其他经济体方面，经商中心预料，日本增长会落后于其他已发展经济体，可能在2036年排名跌至全球第五，被印度和德国后来居上，成为第三大及第四大经济体，届时，俄罗斯亦有希望跻身十大经济体之列。