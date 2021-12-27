距离北京冬季奥运会开幕仅剩1个多月，中国本土疫情却反弹，重灾区陝西省西安市自23日封城后确诊数仍居高不下。外界不断质疑官方的防疫措施是否有效，而封城后种种乱象导致民怨沸腾。官方为平息民愤打感情牌，结果各大官媒的评论区却都成了“车祸现场”。

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西安市疫情防控指挥部通报，自2021年12月26日18时开始，在全市范围内展开全面消杀。通告称，请广大市民提前关闭门窗，收起在露天阳台晾晒的衣物、放置的物品；消杀作业后，避免用手触摸建筑物外表面及花草树木，一旦触摸，立即用清水冲洗。

西安这波疫情自本月9日爆发后，当地虽自23日开始社区封闭式管理，但确诊数仍居高不下，官方27日通报，中国大陆各地26日新增200例确诊染疫者，本土162例病例中，来自陝西省的多达152例，西安市则占了150例。9日至26日，西安的本土确诊累计已达635例。

面对疫情升温，西安市27日中午进行新一轮全员核酸检测，目前已暂停封城以来每户家庭每两天由一人外出采购生活物资的政策，要求所有居民待核酸结果阴性后才能出门。

西安当地虽有26名官员因防疫不力被问责，但老百姓认为这些人都是“替罪羊”，无法抚平民怨。中共官媒中新社旗下的中国新闻週刊日前发表《拷问西安疫情 千万人口重镇应急表现何以如此》文章，其中直言西安溯源工作缓慢混乱、健康码系统崩溃等现象，防疫应急表现“令人大失所望”。

文章批评，西安封城后出现连串乱象，作为一座千万级人口规模的省会城市，其应急管理系统备受拷问。

根据西安市规定，居民要出示48小时内核酸阴性报告才能上班或出入公共场所。一名教师接到通知后自费做核酸检测，不料第二天西安的健康码系统“一码通”因造访人数过多而崩溃，公车、地铁无法出示绿码和核酸报告，不知所措的居民抱怨不已。

封城措施下，需要定期就诊的慢性病患来说，封城让他们无法正常就医，政府的管理手法令人心急如焚。