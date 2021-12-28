中国大使秦刚接受美国媒体集体采访事后竟无一家媒体发表

中国驻美大使秦刚12月20日接受美国多家主流媒体主编和资深记者联合采访，但过去多天了，美国竟未见一家媒体发出报导。

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美国中文《世界日报》说：这项采访由彭博创新经济论坛举办，以“炉边谈话”形式用英文进行。中共驻美使馆在官网将主要内容发布并翻译成中文。中国驻美记者韩鹏称，在这次谈话前，双方就已商定：全部内容可供报导，也可用作背景吹风。可是，现在几乎没见一家美媒发出报导！

韩鹏说，他从记者角度看，完全无法理解美国同行这“骚操作”：“你们那么喜欢拿中国说事，天天离开中国说不了话，现在好不容易逮到中国大使了，问了好几个小时，怎么采完以后都不说话了？”“难道这些主编和资深记者，对新闻性的判断，跟我不一样？认为这几小时的联合采访里，一丁点有新闻性的内容都没采到？”

韩鹏还撷取秦刚回覆美媒的部分重要内容，包括在回答台湾问题上。秦刚当时说，和平不打仗是中美公约数，希望美方认识到台独才是最大威胁。美国管控危机的最佳方式是防止和减少对华消极政策和行动，特别是不要在台湾问题上挑衅中国。台湾问题是可能使中美陷入冲突的主要潜在因素。

秦刚说，中方所做的都是反应之举。什么导致了台海局势紧张？是台湾民进党当局，其否认世界上只有一个中国和两岸同属一个中国的事实。台湾当局正通过寻求美国支持其独立来挑起对抗。而美国利用台湾来遏制中国。这就是台海紧张局势不断升级的根源。

在答覆美媒有关中国“战狼外交”的问题时，秦刚称，当前，中国面临更加复杂和严峻的国际环境，有的国家对中国动辄颐指气使、攻讦诽谤。中国外交官面对干涉中国内政、损害中国利益的不友善言行，必须站起来说不，讲清事实，辩清道理，普通中国公民都应如此，更别说中国外交官了。秦刚称：我们不是主动出击，而是做出回击。更准确地说，中国外交官不是战狼，而是与狼共舞”。