美国白宫重申对北京冬奥会进行外交抵制立场不变

拜登政府重申对北京冬奥会进行外交抵制的立场，这之前北京证实收到美国政府人员在北京冬奥会期间赴中国签证申请的消息，引发媒体质询。

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白宫国家安全委员会发言人星期一(12月27日)就美国之音的提问回应说，美国政府本月初宣布的立场不会改变。“鉴于中华人民共和国在新疆正在进行的种族灭绝和反人类罪，以及其他侵犯人权的行为，我们将不会有任何外交或官方代表。任何其他说法都是错误的。 ”

据美国之音报道：白宫国安会发言人的声明还说：“我们打算提供领事和外交安全服务，以确保我们的运动员、教练员、训练员和工作人员的安全，并能获得我们为所有海外美国公民提供的美国公民服务。任何签证申请都是针对这些领事和外交安全人员的。让这些人员在当地工作是标准的(做法)，这些人员不是参加奥运会的官方或外交代表。 ”

美国国务院官员星期一也做了同样表示。

北京冬季奥运会定于在2月4日至20日举行，接下来将于3月4日至13日举行北京冬季残奥会。白宫在12月6日 宣布： 美国将不派官方代表团参加北京冬季奥运会，但美国运动员不受影响，而且将对运动员提供全面支持。之前曾推出外交抵制法案的国会议员也不限制向美国运动员或相关工作人员提供安全协助方面的拨款和支持。

拜登政府特别提到外交抵制的原因是中国在新疆种族灭绝行为。美国的一些盟友也对北京冬奥会实行了外交抵制。

中国外交部发言人赵立坚则在本周一的北京例行记者会上证实：中方已收到美方有关人员的签证申请，并说：“此前，美方出于政治操弄的目的，在没有受到邀请情况下，自导自演了所谓不派外交或官方代表出席北京冬奥会的闹剧。对于美方要派由政府官员组成的团队来华并提出签证申请，中方将根据国际惯例、有关规定和对等原则进行处理。”

针对美方周一的解释，赵立坚周二称：美方这一套说辞令人费解。无论美方如何解释，事实就摆在那里。赵立坚还要求美方停止把体育运动政治化，停止任何干扰北京冬奥会。