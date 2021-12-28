西安居民承受的限制越来越严

拥有1300万居民的陕西省西安市全面封城已近一周，而且全城普筛也已经进行了多次，但是新冠疫情仍然扑而不灭，本土确诊病例仍在上扬。全城市民还需接受每三天进行一次核酸检测的严格要求。

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中国国家卫健委的统计数据显示，12月27日零时至24点，中国大陆全境新增确诊病例209例，其中境外输入病例27例，本土病例182例。比前一天星期天的162例确诊病例增加20例，而且也是中国大陆全境连续第四天出现确诊病例上扬。而在星期一新增的182例本土病例中，陕西省就占了180例，其中西安市175例，咸阳市3例，延安市2例。

西安星期一新增的175例本土确诊病例，比前一天星期天的150例确诊病例增加了25例，比星期六的155例确诊病例增加了20例。自从12月9日西安爆发此波疫情的首例本土确诊病例以来，截至星期一，西安市累计本土确诊病例已达810例。

虽然奥密克戎变异毒株已经在前往中国的国际旅行者中和中国个别南方城市中有零星的发现，中国中央或地方当局都没有宣布西安市累计的810例本土确诊病例中是否有奥密克戎变异毒株的感染者。

为了更有效地应对扑而不灭的西安疫情以及救治确诊病患，陕西省政府星期一发函向座落于西安的解放军空军医科大学求援，而该校也立即组建一支150人的医疗队，于当晚进驻本次疫情西安定点救治医院，并接管隔离病区。