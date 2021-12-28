西安疫情新高 150军医连夜出动

中国西安市本土确诊病例持续飙升，当局27日晚间连夜出动150名解放军军医，紧急增援西安医院，并接管隔离病区。西安市公安局也发布通告，实行最严格社会面管控，要求市民24小时保持通讯畅通，配合防疫措施，如拒不配合，最高可处行政拘留10日并处500百元人民币罚款。

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中国国家卫健委27日通报，新增本土确诊病例182例，其中西安单日新增175例，再创本轮疫情新高。在启动五轮全员核酸之后，西安发现病例的数量依然屡创新高，而病毒传播链至今仍不明朗。

西安市公安局则发出通告指出，实行最严格社会面管控，并公布至少六起涉疫违法案件。中国网路27日一度传出西安全市“戒严”，警察在主要街头严查和拘捕外出者，西安市官方昨郑重辟谣，并强调将严惩造谣者。

据西安《华商报》报导，由于西安疫情多点爆发，防控形势复杂严峻，当地官方要求抽调军医加入防控工作。27日晚间20点，位于西安的空军军医大学150名解放军军医，入驻定点救治医院，接管隔离病区。在此之前，解放军空军军医大学曾两次派出医疗队驰援武汉。

陝西省疾控中心传染病预防控制所所长张义称，近期病例突然增多的主要原因，一是加大了核酸检测的力度，增大了覆盖面、提高了检测频率，从而发现了更多的病例；另一个是新出现了一些点状爆发，例如光电谷、京东物流园，短时间出现了不少病例。

自九日以来，西安此轮疫情累积本土确诊病例已达810例。西安23日零点起“封城”，27日要求全体市民必须做到“足不出户”。

此外，“凤凰新闻APP”主笔唐驳虎发文指，西安咸阳机场T3客运大楼使用的空调技术，可能造成西安本轮疫情“匪夷所思的病毒传播”，但北京清华大学建筑学院副院长朱颖心撰文反驳指，该系统恰是比传统一次回风的中央空调系统更能防御病毒传播。两人就此展开激烈笔战。