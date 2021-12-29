“个人决定”：德外长不出席北京冬奥

据德国《明镜》周刊报道，德国外长贝尔博克二月份不会出席北京冬奥会。贝尔博克表示，不去中国是她个人的决定。

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40岁的绿党籍外长贝尔博克二月份不会前往北京出席冬奥会。她说：“我是个体育大粉丝。但我肯定不会前往冬奥会 — 这也不是以往外交部长的习惯。”但她说明，不出席冬奥是她个人的决定。就是否应外交抵制冬奥会，欧盟伙伴目前还在寻求统一路线。

在12月初的一个采访中，贝尔博克表示，原则上不排除抵制冬奥会的可能。她还表示，作为外长，她将强硬对待中国，并明确谈及中国的弊端。

负责体育事务的社民党籍内政部长南希·费瑟 也宣布，她将不会前往北京参加冬奥会。 内政部发言人史蒂夫·奥尔特周三在柏林表示：“出于新冠大流行的原因，联邦内政部长已自行决定不亲自前往北京。”

政府副发言人沃尔夫冈·布希纳 (Wolfgang Büchner)没说明，社民党籍总理肖尔茨是否会前往北京出席冬奥。这位发言人指出，在参加奥运会事务上，还须与欧盟合作伙伴协商。 他说：“我无法预料协商结果。”

美国于12月初宣布，不会派遣官方代表出席北京冬奥。澳大利亚、加拿大、英国和新西兰紧随其后。抵制冬奥的主要背景是中国的人权问题。中国因其维族、西藏和香港政策以及对台湾的威胁而受到批评。

中国随后威胁说，抵制冬奥会的国家将付出代价。

俄国总统普京批评说，政治抵制冬奥会是不可接受的。他在圣诞前的一个大型年度新闻发布会上表示：“这是不可接受的，错误的决定。我们一直反对将体育政治化。”普京计划二月份前往北京出席奥运会开幕式。