中共打压立场新闻 德国和联合国强烈谴责

香港警察国家安全处以涉嫌违反“串谋发布煽动刊物”罪为由，搜查独立网媒《立场新闻》办公室，逮捕七名相关人士，并冻结资产。《立场新闻》宣布即时停止运作，遣散所有员工。这是继壹传媒与《苹果日报》之后，再有香港媒体在国安警察搜查后结束运营。

广告 继续浏览后续

联合国人权办公室表示，对港府“持续打压公民空间的行为感到震惊”。

人权办公室在给路透社的一份声明中说：“香港……受《公民权利和政治权利国际公约》的约束，有法律义务尊重信息、言论和结社自由的权利，并保证正当程序。”“我们正看到香港民间社会自由发声和表达的公民空间和渠道，正在极其迅速地关闭。我们呼吁当局确保这些案件的进一步审理充分尊重《公约》中规定的这些权利。”

德国外交部发言人周三说：“在我们看来，这些事件再次表明，香港的多元化、言论自由和新闻自由正在不断受到侵蚀——尤其是在国安法生效后。” .

“从我们的角度来看，非常清楚的是，批评性新闻不能被置于普遍怀疑之下。”该发言人说。

德国绿党重量级党员兼欧洲议会中国事务代表团团长包瑞翰（Reinhard Buetikofer）周三发表推文说，“中共对香港媒体的镇压有增无减。”

美国议员：必须谴责中共的粗暴行为

美国国会参议员玛莎‧布莱克（Marsha Blackburn）周三发推说，在警察突袭并逮捕香港的一家亲民主新闻机构的成员后，该媒体被关闭了。

“我们必须与民主、香港和那些为维护自由而与中共斗争的人站在一起。”布莱克表示。

美国国会参议员里克·斯科特（Rick Scott）周三发推说：“香港另一家独立新闻媒体倒闭了。共产中国就是这样对待那些热爱自由的人——它在摧毁民主的同时压制异议人士，迫使人们生活在恐惧中。”

美国国会参议员里克·斯科特发推表示：“热爱自由的国家必须谴责这种粗暴的威权主义”。

保护记者委员会（Committee to Protect Journalists）亚洲项目协调员史蒂文‧巴特勒（Steven Butler）说，这些逮捕是对“香港已被破损的新闻自由的公开攻击”。

“如果香港要保留其居民几年前所享有的任何自由，当局必须释放他们并立即撤销对他们的所有指控。”

香港记者协会周三针对“立场新闻”事件发布声明说，警方国家安全处周三清晨以涉嫌“串谋发布煽动刊物罪”拘捕“立场新闻”多名现任或前任董事及高层，并搜查“立场”办公室。

声明表示：“香港记者协会对警方在一年内多次拘捕传媒高层及搜查藏有大量新闻材料的新闻机构办公室深切关注，促请政府按照《基本法》保障新闻自由”。

无国界记者组织东亚办事处主管阿尔维安尼（Cedric Alviani）说，这些突击与逮捕行动“绝对是对新闻自由的攻击”。

阿尔维安尼说：“从立场新闻的例子，你可清楚看到香港行政部门的目标是根除所有不支持官方叙事的媒体，将香港拉低到一个镇压与审查的等级，与中国大陆等同。”

他还表示：“当你到一个有着独立（媒体）声望的媒体机构逮捕一群记者，除了说你是试图让媒体噤声、试图控制对香港的论述，没人可说还有其它目的。”