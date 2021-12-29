北京收紧网络金融 蚂蚁旗下「相互宝」医疗保险服务将关闭

蚂蚁旗下医疗互助服务「相互宝」成员已超亿人

华尔街日报消息，蚂蚁集团（Ant Group Co.）今天（11月29日）发布公告将逐步关停一项广受欢迎但备受争议的「相互宝」服务，该服务为许多中国百姓提供众筹医疗保险，但遭到中国保险监管机构反对。

广告 继续浏览后续

华尔街日报报道说，这家由亿万富豪马云控制的金融科技巨头周二表示，已通知客户，线上互助项目“相互宝”将在1月28日后停止运行。

这项免费服务在2020年拥有超过1亿用户，但在蚂蚁集团受到中国政府要求其整顿业务、使之完全符合金融法规的重压之后，今年该服务的用户数量有所下降。

服务推出三年来，“相互宝”的成员定期捐出小额资金，如果罹患癌症、中风等某些重疾或受到危及生命的伤害，可获得最高人民币30万元的一次性现金赔付。

相互宝今天发布公告表示，这项服务自2018年底上线以来，成员已超过一亿人，累计救助17.9万名患者。此外，从公告发布日起，将不再受理新的互助计划，已经受理的计划仍可按照规定申请。

另据路透社报导，中国对于网络互助平台的监管最早可追溯至2020年。据悉，当年9月，中国银保监会发布一篇文章点名相互宝、水滴互助等网络互助平台属于非持牌经营，涉众风险不容忽视。随后从2021年初开始，美团互助、水滴互助、轻松互助等10家互助平台陆续宣布关闭。相互宝是最后一家宣布关停的大型网络互助计划。

分析指出，中国官方大动作向网络互助平台开刀，根本原因在于网络互助产业存在众多难以忽视的问题，例如缺乏监管、进入门坎低、平台良莠不齐、资金管理需规范。另一方面，官方从2020年开始加强网络金融领域的监管措施，网络互助平台的用户数量多、资金池广大，自然成为官方开刀的对象。

早些时候，中国人民银行27日举行工作会议，对于明年的工作要点强调，「坚持规范与发展并重，依法加强对资本和平台企业监管，持续做好头部网络金融平台整改工作」，对此，外界解读为针对蚂蚁集团等网络巨头。