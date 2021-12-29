北京警方：接到佟丽娅报案后，查获三名嫌疑人

中国北京海淀公安分局官方微博星期三发表微博称，12月22日，海淀警方发布了佟丽娅报案有关情况的通报，警方接到相关报案后，遂依法受案调查。经工作，将魏某（男，35岁）、周某某（女，43岁）、唐某某（男，36岁）三名嫌疑人查获。

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“平安北京海淀”发表的“情况通报”微博写道，“12月22日，海淀警方发布了佟丽娅报案有关情况的通报，并关注到广大网友对网络公共秩序的关心，对警方执法办案活动的监督，在此表示感谢。现将有关情况进一步通报如下：

警方接到相关报案后，遂依法受案调查。经工作，将魏某（男，35岁）、周某某（女，43岁）、唐某某（男，36岁）三名嫌疑人查获。

现已查明，上述三人出于吹嘘炫耀目的，捏造、散布涉及相关报案人的不实信息，造成恶劣社会影响。三人对自身违法事实供认不讳，公安机关已依法作出行政拘留处罚。”

12月21日微博出现佟丽娅再婚传言，传闻结婚对象是某中国高官，但相关消息遭封锁；22日，北京海淀警方公告称，针对“网络所传谣言”，佟丽娅已报案。

就当地警方发布的这条微博，有网民在下方评论提问，“谣言具体是什么？”#3人捏造佟丽娅不实信息被拘留的话题也进入微博、百度等中国网络平台的热搜榜。