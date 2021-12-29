反制美国封杀？中国首次发布出口管制白皮书

中国国务院新闻办29日发布《中国的出口管制》白皮书，对两用物项（军民两用的敏感物项和易制毒化学品）、军品、核以及其他与维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务相关的货物、技术、服务等物项出口，採取禁止或者限制性措施，这是国际上通行的做法。

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新华社报导，商务部有关负责人表示，将继续推进出口管制法治化建设，抓紧完善《出口管制法》配套法规，加快制定统一的出口管制清单，积极开展出口管制多双边交流合作。

这是中国首次发布出口管制的白皮书，全文9,000多字，分为前言、正文和结束语。正文包括4部分，分别出口管制的基本立场、不断完善出口管制法律制度和管理体制、持续推进出口管制体系现代化、积极开展出口管制国际交流与合作。

白皮书指出，中国主张，出口管制应当遵守公正、合理、非歧视原则，不应当损害其他国家和平利用出口管制物项的正当权益，不应当对和平利用科技进步成果促进发展、正常国际科技交流与经贸合作、全球产业链供应链安全顺畅运转设置障碍。

白皮书提到，坚决反对滥用出口管制措施。任何国家和地区都不应滥用出口管制措施，无理实施歧视性限制措施，在防扩散问题上推行双重标准，甚至推动出口管制有关多边机制趋向歧视性和排他性。

中共十三届全国人大常委会第22次会议去年表决通过出口管制法，并自同年12月1日起施行。该法明确指出，对任何国家或地区滥用出口管制措施危害中国国家安全和利益，中国可根据实际情况对等采取措施。