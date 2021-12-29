广西多人被押解游街示众 官方回应：按要求处罚，没有不合适

中国广西百色市靖西市一段多人被押解“游街示众”的视频截图

12月29日，广西百色。一段4人被押解“游街示众”的视频广为流传，视频中几人身穿防护服，胸前和后背挂有大幅照片。当众游街颇有文革余风，引发网民关注。

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据靖西公安28日消息，这是在开展走私、偷渡等涉边违法犯罪人员“十个一律”现场惩戒警示活动，4名被押解人员涉嫌运送他人偷越国（边）境罪。

对于“游街示众”举措是否不妥，靖西市公安局及安宁乡政府回应，这就是现场惩戒警示活动，是按要求处罚，没有不合适。

据了解，今年靖西市疫情防控指挥部曾发布《关于实施边境疫情防控“十个一律”惩戒措施的通告》，对违反疫情防控和边境管理等违法犯罪行为的人员，一律公开曝光。

此事经发酵后，外界及多家媒体对此提出质疑，从视频中的举措来看，显然早已脱离“依法惩戒”的范畴，从传播效果来看，无疑是现代版“游街示众”。

新华报业网29日就此事出现评论文章称，“勿让游街示众死灰复燃，法治文明不容蒙羞。”文章提及，1988年，中国最高法、最高检及公安部下发《关于坚决制止将已决犯、未决犯游街示众的通知》，明确规定，“不但对死刑罪犯不准游街示众，对其他已决犯、未决犯以及一切违法的人也一律不准游街示众”。

文章称：“如今，依法治国、依法执政、依法行政已经深入人心，在科学立法、严格执法、公正司法、全民守法深入推进的情况下，靖西市一些执法机关、人员仍然停留在旧的治理思维中，令人吃惊。这种践踏、破坏法律的行为，不仅使法治蒙尘，也让现代文明蒙羞。”