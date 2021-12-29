广西街头惊见游街示众 网民怒文革从未结束

广西近日出现因违反规定被抓起来游街示众的案例，引网络惊呼。推特上自12月28日起流传一段视频，其中可见，4、5个穿着白色隔离衣的人，双手被人以擒拿姿势抓住，排队在大街上游街示众，街两边有成排的警察监督，这几人胸前前还挂着与大字报相仿的纸张，上面似乎印着他们各自的照片。沿途还播放要求严守防疫措施的广播。

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网友在帖文中指，这件事发生在广西靖西市。他痛批“还有比游街，更能羞辱人的事吗？文革没有结束，只是继续”，并发布另外一段靖西市用运猪车装载被游街人士的影片。

另据大陆媒体28日报导，在游街影片中出现的其中2人，被控涉嫌非法载运2名越南籍人士入境，其中一人后被检查出核酸阳性。

“靖西检察”在官方微博宣布此事，却引民众质疑道：“建议刑罚里有没有油阶（指游街）这一条？”“游街？这是在清朝吗？？”“按照法律来行不？法律里有哪一条是游街示众的？”

法国电视台LCI报道说：当街示众侮辱人从2010年开始是禁止的。但近几年又浮出水面。根据广西地方当局的文件，近几个月来，靖西也出现了被控走私和贩卖人口的嫌疑人。

11 月，在两名身穿白色隔离衣被拘留者在场的情况下组织了一次类似的示众，并由警察监督。 一名官员随后公开宣读了他们被控的罪行。LCI和L'Avenir (avec AFP)网站在报道上述消息时配上了“新闻拍案惊奇”提供的26秒视频。