中共监管再立禁区 国脚不得刺纹身

中国体育当局近日发文件，要求国家足球队成员不要刺纹身，已经有纹身的要自己清除或者在比赛时用衣服将其遮盖起来。

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纹身在中国日益流行，国足球员中刺纹身的球员也大有人在。知名“国脚” 张琳芃、张稀哲和韦世豪等都对纹身情有独钟，特别是张琳芃几乎全身都刺满了纹身，他的左臂和肋部刺有“天道酬勤”和“有志者事竟成”的成语。他一出现在赛场，他身上充满个性的纹身都会吸引众多观众的目光。

据路透社报道，张琳芃得到上级通知，要求他无论是代表国家队还是广东恒大队参赛时都要用衣服把刺身遮盖起来。网上可以看到这位刺身达人身穿长袖球衣出现在赛场，双臂和双腿都被严严实实地包裹起来。

近两年，习近平极力扩大中共对全国各行各业的控制，不仅以反垄断和数据安全的名义收服了像阿里巴巴、腾讯、百度等行业巨头，而且取缔了各种各样的补习班，甚至对学生每周上网打电子游戏的时间都做出了严格的规定。

现在，中国当局的“长臂管辖”进入了个人生活领域，球员刺纹身也成了一个“公共问题”。

国家体育总局近日在其官网上发布的一篇振兴中国足球的提案中提出了国家足球队运动员的管理办法。提案明确提出，国家队运动员“严禁有新的纹身”，对已有纹身者劝诫其自行清除纹身，“如有特殊情况经队伍同意后必须在训练、比赛过程中对纹身进行遮挡”。

对中国国家体育总局提出的作法，不少网友持反对意见。他们认为踢球跟纹身毫无关系，管理部门的作法只是“敷衍”。也有人开玩笑说，这下连国际知名球星梅西在中国也没球踢了，“谁让你纹身？”。

中国国家足球队自2002年在亚洲出线亮相世界杯后一直未能再次获得这样的机会。中国也不大可能进入2022年国际足联世界杯比赛。这次比赛计划在明年11月至12月举行。