中国货运火车开往德国威廉港

据德新社报道，今年上半年已产生的中国与德国威廉港的深水港JadeWeserPort 之间的新货运列车连接进行了年终结算。

广告 继续浏览后续

该港口营销公司称，自 7 月以来，已有 7 列火车，每列 22 节车厢，从中国东部的合肥开到JadeWeserPort 货运中心。2021 年，来自远东的 308 个集装箱是这样通过铁路抵达 JadeWeserPort港口的。据营销公司消息，该连接主要用于为地区和腹地运输消费品，抵达货物在港口中转。

营销公司总经理 Andreas Bullwinkel 说：“我们对这个结果非常满意，来年的前景令人鼓舞，因为我们的中国合作伙伴已经为自己设定了显著增加线路使用频率的目标。”

港口的一名代表正在中国与中部和南部的其他运营公司进行谈判。 “目的是在 JadeWeserPort港口 和中国之间开发更多的铁路服务。”

7月中旬，来自中国的第一列货运列车途经1万多公里抵达威廉港。这是在中国的一带一路倡议下开往下萨克森州的第一列直达列车。这列火车当时装载了大约 100 个集装箱，里面装满了家用电器、纺织品和电子产品，在前往下萨克森州的途中经过了哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯和波兰。该火车线路的运营商是中国国有港口公司合肥国际陆港（HILP）。

从 JadeWeserPort港口营销公司的角度来看，火车连接应该是集装箱船运的补充。这种连接对于所需要的和需要快速运输的货物尤其重要。中国的货物通过铁路大约 20 天后就能抵达威廉港，通过船运则需要 32 天。

Bullwinkel表示，新冠病毒大流行对火车上的货物数量的影响程度无法确定。 “但该港口为缓解紧张的供应链做出了贡献。”

即便在开业大约九年后，德国唯一的深水港仍然未能满负荷运行，被视为是下萨克森州九个海港中的问题港口。在 2020 年新冠大流行首年，威廉港仅处理了 423,000 个标准集装箱，与 2019 年相比下降了 33.8%。为集装箱码头设计的年周转量为270万个标准集装箱。