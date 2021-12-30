“眯眯眼”广告再引争议

一则两年前发布的平面广告近日然在中国互联网上引发激烈讨论，焦点集中在女模特的“眯眯眼”上。讨论从审美潮流延伸到西方社会对中国人和亚洲人的刻板印象。还有网友称，“眯眯眼”带有种族歧视的意味，甚至将其贴上“辱华”标签。

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中国食品电商企业“三只松鼠”在2019年发布的一则广告，两年后被翻出。 短短数天内，相关话题频繁登上微博热搜，多条帖子的阅读量数以亿计，有些引来数万人加入讨论。在知乎等其他社交媒体平台上也持续发酵。“三只松鼠”和模特本人也备受质疑和批评。

“眯眯眼”广告引发的争议

“三只松鼠”是一家总部位于中国安徽省的食品公司，主要经营坚果、糕点、速食等休闲零食。该公司于2019年10月拍摄了一套以“国潮风”为设计背景的平面广告，尝试以复古的色调凸显商品的经久不衰。

广告中的女性模特眼睛细小，眼角上扬。有人说用小眼睛模特做广告是“畸形产物”、“看着不舒服，还有人批评广告商“崇洋媚外”，甚至“辱华”。

署名“圆周率是什么”的网友在社交媒体知乎上写道，“天生眯眯眼的我也见过，这种很正常。但是你故意把妆容画成这样，那明显就是辱华。”

网友“蓦兰唱”在微博上说，“重点不是她为啥长这样，是三只松鼠为啥请了个长这样的，你是个大众品牌，挑战小众审美很好玩是吧。”

但也有一些不同的声音。网友“hiBonnechance”不认同将小眼睛与“辱华”划等号。 该网友说：“反对西方的刻板印象，却又自我建立了刻板印象。不是主流认可的光鲜形象都羞于展示，说白了还是不够自信，被外界的眼光左右。动辄上纲上线，反而消解了严肃，将审判变成惯例形式化了。”

在舆论压力下，“三只松鼠”于12月26日将广告撤下，并发帖称模特的妆容是“基于其个人特征打造，无刻意丑化。”

该公司还对互联网上发酵的争议表示道歉：“针对网友反馈模特妆容不符合大众审美并由此产生不适感，我司深表歉意，并第一时间已进行页面的替换，且已安排排查公司其他产品页面，杜绝类似情况产生。”