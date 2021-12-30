《立场》网页已移除 香港和国际组织续批港府 称重创香港新闻自由

《立场新闻》网页已移除，只剩停运公告；脸书也已清空

随着《立场新闻》在香港警方搜捕后宣布停止运作，其网页和社媒内容经已移除，其英国分社今日亦宣布停止一切业务，分社主任杨天帅辞职，即日生效。有关事件不单止引起本地和国际新闻组织抨击及要求当局放人，不同的民间团体亦发表声明批评，当中，在加拿大的港人组织「港加联」与17个民间团体发表联合声明，强烈谴责港府引用殖民地时代的煽动罪名去扼杀新闻自由，在缺乏合法反对派的情况下，等于宣判传媒死刑，若国际社会仍噤声不语，在港外媒和其他独立社媒便会受到攻击。

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作为香港第二把手的政务司长李家超为港府行动辩护及发出警告，指任何人利用新闻工作为工具犯法，作出危害国家安全的行为，港府会严厉打击。他强调，香港新闻工作受《基本法》保障，但若有人披着「新闻外衣」而从事非法勾当，便是「害群之马」，在污染香港的新闻工作环境，他对此予以谴责之余，并呼吁业界对「害群之马高声说不」，并与他们保持距离。

两个香港业界组织则反批善方的行动。作为香港记者惟一工会的记者协会两度发声，在其后的声明中，记协指出，今年先后有两间传媒机构因为被指干犯危害国家安全等罪行而倒闭，警方的行动引发寒蝉效应，对《基本法》保障的新闻自由造成极大冲击，再次敦促当局保障新闻自由，使传媒工作时可免于恐惧。而代表驻港外国记者的香港外国记者会(FCCHK)的声明亦指出，事件再一次打击新闻自由，令走过困难一年的传媒持续担惊受怕。

国际方面，国际特赦组织副秘书长沃德（Kyle Ward）指责香港当局指控《立场》的报道文章「煽动分裂」，有如前英殖政府所为。曾协助推动美国通过《香港人权与民主法案》的「香港民主委员会」（HKDC），其执行总监梁继平形容，港府连日用煽动罪针对行使新闻自由者，反映「北京清楚表明它容不下香港说真话」，他更忧虑被捕人士可能像其他被指触犯国安法人士一样，不获保释，面对漫长而任意的长期羁留。他促请当局立即释放被捕者，并呼吁国际社会支持被捕人士。

在此之前，保护记者委员会和人权基金会这两个以美国纽约为基地的国际组织亦就《立场》事件发表谴责声明，并呼吁当局立即释放被捕人士。人权基金会首席执行官夏福信(Thor Halvorssen)形容，拘禁曾在国际会议谈论香港人权的歌手合韵诗，令人震惊，亦反映港府只是中共的木偶。他续称，港府此举是要借着高调的拘捕行动来铲除鼓吹香港自由人士。

加会大港人组织「港加联」等18个民间组织联署声明，并将副本抄送该国总理及国会议员，促请加国及国际社会与他们一道，强烈谴责港府针对《立场》的最新打压新闻自由的行径，并合力促使港府释放被捕的新闻工作者。

该批团体指出，《立场》事件令香港所余无几的新闻自由加速恶化，引发白色恐怖，亦宣布香港成为一个警察社会，联署团体对此予以强烈谴责，更忧虑打压会漫延至驻港外媒和香港其他媒体。