美国国务卿布林肯及国会议员谴责港府逮捕立场新闻高层

美国国务卿布林肯29日对香港媒体《立场新闻》被迫关闭及高层被捕一事发表声明指出：新闻工作并非煽动叛乱，中国及香港当局应停止针对香港的自由独立媒体，立即释放遭不公平拘留和控告的记者。

广告 继续浏览后续

布林肯表示：言论自由、新闻自由，以及透过独立媒体获取讯息的管道，对于一个繁荣安全的社会至关重要；这些自由使香港成为世界金融、贸易、教育和文化中心，但中国和香港政府通过让自由媒体消声破坏了香港的可信度和发展前景。

另据福克斯新闻网（Foxnews）报导，参议员科顿（Tom Cotton）周三在给福克斯新闻的电子邮件中表示：香港警方的行动反映了共产党对新闻自由的恐惧。科顿写道：“中国共产党最担心的是全世界知道其罪行的真相。这种奥威尔式的对非政党喉舌的新闻媒体的镇压，表明了他们实际上有多么的恐惧。”

参议员霍利（Josh Hawley）对福克斯新闻表示：“中共继续侵犯香港自由的行为应受到谴责。新闻自由在香港持续争取自由的斗争中发挥了关键作用。这些可耻的逮捕行动提醒人们，北京方面仍在追求独裁权力。我将继续努力，就此追究中共的责任。”

前美国驻联合国大使海莉（Nikki Haley）周三对福克斯新闻（Fox News）发表的一份声明中说：“中国建立了一个共产主义监视政权，正在对维吾尔人实施种族灭绝，并向全世界传播了新冠病毒。”“对香港民主的镇压，是我们永远不能停止向他们施压和追究责任的另一个原因。”