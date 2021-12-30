美国欧盟等国谴责港府关闭《立场新闻》

在香港警察搜查《立场媒体》后，今天凌晨该媒体在网站上宣布停止运营，其媒体社交账号被消失。

联合国、美国和欧盟等国谴责香港政府关闭《立场新闻》，美国国务卿布林肯今天呼吁中国和港府释放被不公平拘留的记者和媒体高管。《立场新闻》是在今年6月香港《苹果日报》后被港府停止运营后的第二家媒体。

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香港200多名警察于29日搜查《立场新闻》并逮捕了7名高管，冻结其资产，香港警方没有指姓名只是说分别有34岁和52岁的两人因被控煽颠罪后被拘留。

今天30日凌晨该媒体在网站上宣布停止运营，其媒体社交账号被消失。

对此美国国务卿布林肯发表声明指出港府针对《立场新闻》的行为是让自由独立媒体停止运营，他呼吁中国和香港停止打击独立媒体，立即释放那些被关押的记者和媒体主管。

联合国人权办公室对本次香港公民社会空间再次被打压表示担忧，呼吁港府对随后的诉讼程序要尊重信息、言论和结社自由权力。

欧盟外交与安全发言人斯塔诺谴责香港警方突然搜查《立场新闻》办公室的行为，说这标志香港新闻自由进一步恶化，他说“人权与基本自由是香港基本法与一国两制的基础，香港当局应该尊重这些原则。”

对此中国方面表示西方批评是不负责任。

香港警方以串谋发布煽动刊物罪名加控《苹果日报》，让该报在今年6月被停止运营，现在《立场新闻》成为第二家被停运香港媒体。