世界各地在疫情下迎接2022年

新冠疫情蔓延全球各地两年，在最新变种病毒株奥密克戎快速传播威胁下, 世界各地仍然以不同形式的庆祝活动迎接2022年新年的到来。巴黎等欧洲多个主要城市都已经宣布取消跨年活动。

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法国在2021年最后一天，新增确诊再创新高，并连续3天单日新增确诊突破20万例。法国政府宣布取消跨年聚众庆祝活动。巴黎市府也宣布，传统的跨年烟火晚会及香榭大道的庆祝活动都将取消。自周五开始，巴黎及多个大城市恢复户外戴口罩的规定。

全球最先踏入新年的是大洋洲国家，包括新西兰及澳洲。受疫情影响，新西兰跨年倒数活动的规模较往年小；但澳洲悉尼的跨年烟花汇演如常举行，当局限制参与倒数活动的人数，到场观赏烟花的民众需提早预约。

亚洲多国也已踏入新年，不过韩国连续第二年取消除夕敲钟仪式，改为在电视和网上发放片段。日本由于疫情，禁止在东京涩谷举办倒数活动，但仍有不少民众依照传统到寺庙参拜。

台北101大楼举办跨年烟花表演。烟花表演以"迎向美好未来"为主题，呈现全球首次在高楼架设展演的"动态展翅烟火"与"高空爱心烟火"，以长达360秒的绚丽点亮夜空。据估计，管制区内加上周围民众至少超过11万人齐迎新年。中国在跨年夜没有举办大型活动；在北京，有民众到主题公园游玩。

欧洲除法国以外，多个主要城市，包括希腊雅典、英国伦敦、意大利罗马等地，与也都已经宣布取消跨年活动。美国纽约时报广场的倒数活动会如期举行，但出席人数受限。

比利时奥密克戎变异株病例快速增加，为遏止病毒传播，首都布鲁塞尔不仅取消跨年施放烟火传统，更直至2022年1月9日禁止在公共及私人场所施放烟火，以防止人群聚集，避免加重医疗系统压力。