法国单日确诊超过23万例再创新高 欧洲多国疫情严峻

法国岁末破纪录新增超过23万2千例确诊，俄罗斯超过65.8万人染疫死亡，跃居全球第2。

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法国卫生部周五晚间通报，过去24小时新增确诊23万2000例，创下去年新冠疫情爆发以来的单日确诊最高纪录。这已经是连续三天新增确诊突破20万大关。新冠肺炎重症患者人数则是增加37例，新增死亡189例，累计死亡9万6660例。

据法国公共卫生部门表示，目前法国的新冠病毒感染主要是奥密克戎Omicron变种病毒，该病毒在最近几天快速蔓延。据公共机构称，在今年最后一周周初时，“筛选的测试中有62.4%感染的是奥密克戎变种病毒”，而前一周为仅为15%。

而欧洲的新冠疫情仍然严竣，英国周五新增确诊18万9千多例，再创新高，新增死亡203例，累计死亡14万8624例。在英格兰，因疫情要请假的医院员工一个月内增加一倍，达2万4千多人。英国全国医疗机构负责人说，入院治疗的新冠肺炎病人达到十个月来最高，累计达到1万2千多人，因此医院人手非常紧张。

另外，意大利新增确诊14万4千多例，也再创新高，新增死亡150例。希腊新增病例也是连续四天创新高，新增4万人确诊，76人死亡。希腊当局下令酒吧、夜店及饭馆午夜暂停营业，除夕例外，可以营业到元旦凌晨两点。

另据据俄罗斯国家统计单位数据与路透社计算结果，俄国累计已有超过65万8000人感染新冠病毒死亡，超过巴西成为全球新冠死亡人数第2高的国家，仅次于美国。

俄国单日确诊11月初达到4万1335例高峰后持续下降。俄罗斯当局尚未祭出全面防疫限制对抗奥密克戎扩散，但在新年长假前呼吁民众谨慎防疫。