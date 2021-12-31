马克龙新年致辞：“2022年我们将可能最终走出疫情”

法国总统马克龙周五发表新年致辞称，虽然“未来几周仍将非常艰难”，但由于疫苗的出现，我们有充分的理由相信：“2022年我们将可能最终走出疫情”。在经济议题上马克龙表示，“尽管困难重重，但今天的法国比两年前更强大”。马克龙强调："对2022年及未来数年的前景极为非常乐观"。

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法新社报道，马克龙周五晚20点在总统府爱丽舍宫向全国发表新年致辞。马克龙表示，由于我们拥有疫苗，“因此我们将能够战胜这一波疫情”。马克龙并承诺，将“尽一切努力维护国家的正常运转”，“避免采取影响到人们自由的限制措施”。

马克龙在新年致辞中再次呼吁民众接种疫苗，以应对“具有高传染性”的奥密克戎变种病毒的传播。马克龙说， “我向500 万没有接种疫苗的人发出呼吁：为了你们自己、为了你们的同胞、为我们的国家做出这个轻而易举的行动。

在经济议题上马克龙表示，“尽管困难重重，但今天的法国比两年前更强大”。马克龙回顾他发起的多项改革表示，这些改革使他对 2022 年的前景“抱持乐观”。马克龙说，法国 “15年来从未有过如此低的失业率”。他表示，由于新冠疫情，“我们本可以推迟改革，但我们从未放弃我们的共同愿景。”他补充说：几十年来我们一直进行的努力将在最近几周和未来几个月改善我们的生活。”马克龙列举了“青年培训”、“失业保险改革”、促进消费措施、“最低收入公务员加薪”、“热能改造”及“最低养老金”等一系列措施。

马克龙强调："不仅是2022年，对未来数年的前景我都非常乐观"。

法国将在1月1日接任欧盟轮值主席国，马克龙就欧洲议题表示，欧盟秉承的价值观足以让我们能够应对当前的挑战。而旧4月份将举行的大选马克龙说， “我将一直行使总统职责到任期的最后一天”，但马克龙仍没有说明他是否是下任总统候选人。

马克龙在结束新年致辞时说， “让我们保持团结，宽容，热爱生活。2022年将是充满可能性的一年”。