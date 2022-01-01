法国单日确诊连续第四天破20万例 周一起部分地区强制戴口罩

法国单日确诊连续第四天破20万例，英格兰地区新增确诊连续5天创新高。法国自周一起恢复公共交通及各公共场所必须佩戴口罩规定。而英国卫生局分析：感染奥密克戎住院风险是德尔塔的三分之一，接种3剂疫苗患者的住院风险会降低81%。

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法新社消息，法国卫生部周六晚间通报，法国最近24小时新增确诊21万9126例，这已经是连续第4天单日新增确诊破20万例。重症患者增加17例，达3560例，新增死亡110例。周六新增确诊人数是历来第2高，仅次于前一天创下的23万2200人确诊纪录。法国总统马克龙周五表示，由于最近感染人数暴增，未来几周势必会很艰难。

根据周六在官网上发布的一项法令，从周一开始，在公共交通及各公共场所都必须佩戴口罩。这项法令涉及到6岁以上的所有人。

法国总理卡斯泰并宣称，从周一到1月23日，餐馆和酒馆将不能接待没有座位的消费者。到1月23日前，同样的禁令也适用于室内运动场所（2000个座位）、室外场所（5000个座位）及放映厅，室内最多可容纳2000人。这些场所将禁止食品和饮料的销售及消费。

卡斯泰并宣布，将“禁止在公共交通包括长途运输中食用食品和饮料”。法国火车运输公司发言人表示，“周一起，除欧洲之星等高速列车外，乘坐任何火车，都不允许摘下口罩吃东西或喝饮料”。

另外，英国英格兰地区新增超过16万例确诊，医疗体系面临更大压力。

英格兰地区新增16万2千多例确诊，连续5天创新高。英国国民保健署服务供应商组织行政总裁霍普森表示，随着英格兰的入院人数不断上升，未来数日的情况至关重要。他警告政府要为及时推出新的限制措施做好准备。他表示，相比去年一月，医护人员正面对更大压力，因为目前要应付更多治疗计划及加强剂接种工作，医护缺勤也带来重大影响。英国卫生大臣贾维德表示，由于感染及入院治疗之间会有时间差异，相信下月需要入院治疗的人数会大幅上升。

另一个疫情严重的欧洲国家意大利新增确诊14万1千例，略低于前一天公布的14万4千多例，累计确诊超过626万例。

另据英国最近数周对100多万个病例的分析，感染奥密克戎Omicron变异株的患者，住院风险大约是染上德尔塔Delta变异株患者的1/3。

英国因高传染力的奥密克戎变种病毒肆虐，最近确诊病例激增，但政府表示，他们认为奥密克戎应较德尔塔更加"温和"。

12月整月下来，需要呼吸机辅助病床的患者人数也维持稳定，不似前波疫情高峰时患者激增。

英国卫生安全局由英国剑桥大学的医学研究委员会生物统计部门协助研究，公布了这项结果。

这项研究也发现，疫苗对抗奥密克戎的效果很好。

英国卫生安全局表示：分析显示，在接种第2剂与第3剂疫苗后，无论有症状，奥密克戎患者的住院风险都会降低。与未接种疫苗的Omicron病患相比，接种3剂疫苗患者的住院风险会降低81%。

卫生安全局首席医疗顾问霍普金斯（Susan Hopkins）表示，这项分析结与其他令人鼓舞的讯息一致，但卫生服务部门可能仍要辛苦对抗如此高的传播率。

霍普金斯表示，在医院严重程度方面，目前下结论仍言之过早，而且在Omicron传播力扩大之下，英格兰60岁以上族群的病例攀升，意味Omicron在未来数周仍非常可能对英国国民保健署（NHS）形成重大压力。